Santiago Sosa sufrió una fractura en su rostro tras el codazo que recibió de Marcos Rojo El mediocampista se perderá la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores frente a Flamengo.

Racing Club confirmó este jueves el diagnóstico médico de Santiago Sosa: el volante central sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho, producto de un duro golpe que le propinó su compañero Marcos Rojo en el tramo final del partido contra Flamengo en el Maracaná (derrota 1-0), correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El club detalló que el futbolista será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para definir los pasos a seguir.

El incidente se produjo en los minutos de descuento, cuando Marcos Rojo saltó para disputar una pelota aérea e impactó con el codo el rostro de su compañero. El golpe dejó a Sosa tendido sobre el césped, con una marcada inflamación y sangrado en el ojo derecho, lo que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico. Luego de ser atendido en el campo de juego, el mediocampista solicitó disputar los instantes finales del pleito. Una vez concluido el enfrentamiento, el deportista fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro, donde quedó en observación durante la madrugada.

Durante la mañana, tras recibir el alta médica, Sosa se reintegró al plantel para el retorno a la Argentina. Finalmente, a media mañana, el parte médico oficial notificó la fractura en el seno maxilar, una lesión que demandará estudios y la valoración de especialistas en cirugía facial para determinar si el jugador podrá estar disponible para la revancha del torneo continental.

“Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica“, informó el club.

No obstante, según informó ESPN, Santiago Sosa está descartado para la vuelta, lo que suma un importante dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Costas, ya que se trata de uno de los futbolistas más regulares en la temporada y líder del equipo.

El violento choque se registró pocos minutos después del gol de la victoria para Flamengo. Tras una jugada iniciada por el colombiano Jorge Carrascal, el arco de Racing Club estuvo bajo presión y, en el rebote, la pelota terminó desviada en Rojo antes de ingresar al arco, lo que sentenció el 1-0 a favor de los brasileños. El resultado configura un escenario abierto de cara al partido de vuelta, previsto para el 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.