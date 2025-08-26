Sarmiento apuesta fuerte al deporte Maratón y Mountain bike fueron parte de las actividades del aniversario sarmientino.

El deporte tiene ese marco especial que siempre genera cosas distintas. Esta vez, como hacía ya mucho, en Sarmiento apostaron por festejar un aniversario más del departamento con una doble cartelera deportiva que tuvo maratón y mountain bike con masivas participaciones.

El Sarmiento Corre tuvo una participación de más de 600 atletas que se repartieron entre todas las categorías y las dos distancias posibles: 7K y 15K. En las principales posiciones, en Damas, María José Forcada de la UNSJ ganó en los 16K hasta 29 años, mientras que en Varones, Facundo Tapia de La Granja fue el mejor. En los 7K, Malena Ahumada de 25 de Mayo ganó entre las Damas, mientras que Tomás Martínez, de Rawson, fue el mejor de los Varones en esa distancia y en la categoría hasta 29 años.

En paralelo, por el sector Sur de la Villa de Media Agua, el MTB tuvo su prueba con el triunfo de Rafael Manrique en la categoría Elite, seguido de Angel Oropel y de Gerardo Tivani. Mientras que en Damas, Maribel Aguirre fue la triunfadora. Un domingo marcado por el deporte que no es casualidad porque el trabajo de la Dirección de Deportes del municipio, a cargo de Jesús López, tiene incluidos varios programas que se desarrollan, tratando de dejar atrás la sola presencia del fútbol como único deporte en los departamentos de San Juan.