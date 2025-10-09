Sarmiento escribió más historia con su primer equipo de ciclismo apuntando a las grandes carreras El municipio del Sur sanjuanino presentó su escuadra que arrancará en Libres y Masters.

En el Sur de San Juan no todo es fútbol. Teniendo ya dos equipos confirmados para el próximo Regional Amateur, la ide de ampliar el espectro deportivo incluyó ahora un paso histórico para Sarmiento porque el municipio presentó formalmente su primer equipo oficial de ciclismo que arrancará en los Libres y Masters pero que tiene como objetivo próximo licenciarse en la Federación Ciclista SanJuanina y ser parte del calendario rutero que comenzará el próximo 2 de noviembre.

Con una presentación realizada en el Salón Cutural departamental , encabezada por el intendente Alfredo Castro, Sarmiento conoció a los integrantes de su escuadra formada por Juan Mendoza, Albardón; Brian Videla, Pocito; Claudio Yacante, Sarmiento; Franco Manrique, Sarmiento; Federico Tascheret, Sarmiento y Luciano García, Sarmiento.

El intendente Castro remarcó que su vinculación con el ciclismo surgió de su contacto con el ya desaparecido equipo Guadalupe, de Albardón. Pero lo más trasdendente fue informar que el municipio tiene prevista la construcción de un óvalo destinado a la formación de futuros ciclistas. El proyecto está avanzado y tienen incluso el predio donde se construirá.

Ahora Sarmiento tiene otro perfil deportivo. Pasó el rally, antes el MTB, también el pedestrismo y ahora el ciclismo. Un cambio enorme en la concepción deportiva de un departamento que siempre generó buenos valores.