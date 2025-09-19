Se bajó el telón del ciclismo de pista en el velódromo: las fechas se correrán en circuitos de ruta En una reunión consensuada entre autoridades de la Secretaría de Deportes, la Federación y los clubes, determinaron que las tres fechas que le restaban a la temporada de pista se correrán en modalidad criterium.

La temporada de ciclismo de pista de San Juan bajó el telón. Anoche en una reunión entre autoridades de la Secretaría de Deportes, la Federación Sanjuanina de Ciclismo y los clubes afiliados, determinaron dar por finalizada la temporada de pista y las tres fechas que restaban disputarlas en modalidad criteriums.

La decisión se da casualmente después del nuevo reclamo público de ciclistas quejándose por el uso del velódromo Vicente Alejo Chancay. Santiago Sánchez fue el ciclista que había reavivado la polémica el miércoles pasado denunciando en las redes que no pudo utilizar la pista del velódromo pocitano.

“Después de un mes la pista cerrada sin entrenamientos y sin carreras por un campeonato de patinaje hoy me dijeron que podía venir a entrenar. A los 5 minutos de subir a la pista viene un empleado del velódromo a decirme que me tengo que ir, que viene un evento de patinaje a las 14hs. Supuestamente ya habían terminado con todo el circo ese del patinaje, este domingo en teoría hay carreras aquí pero todavía no podemos pisar el velódromo, resulta que vengo a entrenar y me sacan como si viniera a cometer un delito”, había expresado el ciclista.

Lo cierto es que a raíz de eso o no, anoche hubo una reunión donde se tomó la decisión. También se determinó el protocolo para controlar el uso del velódromo. Desde la Secretaría de Deporte instaron a “todas las instituciones deportivas de todas las disciplinas, incluido el ciclismo, que deseen utilizar las instalaciones del velódromo Vicente Alejo Chancay, que observen el protocolo preestablecido. Para ello es necesario presentar un cronograma con la debida antelación de las competencias o entrenamientos. La solicitud es para que presenten dicho cronograma de actividades para lo que resta del 2025, como así también del calendario 2026”, expresa el comunicado difundido este viernes.

“Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte se busca que todas las actividades que puedan desarrollarse en ese espacio multipropósito se hagan sin detrimento de una en perjuicio de otra”, expresaron.