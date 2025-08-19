Se conocieron los arbitrajes de la sexta fecha del Clausura sanjuanino Se jugará íntegramente este miércoles. Un solo encuentro irá en el Estadio del Bicentenario en horario nocturno y con ambas parcialidades.

Con Trinidad y Unión como nuevos líderes del Clausura sanjuanino, no habrá tiempo de descanso y este miércoles se disputará la 6ta fecha del certamen. Este martes desde la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina dieron a conocer los arbitrajes de los nueve encuentros.

La mayoría de los encuentros se jugarán a las 16, a excepción del choque entre Alianza y Trinidad que se jugará desde las 21 en el Estadio del Bicentenario y con ambas hinchadas.

La decisión fue de la institución de Santa Lucía que decidió llevar el encuentro al coloso pocitano para poder contar con mayor recaudación. Enfrente tendrá al duro Trinidad que perdió un solo encuentro y ganó los 4 restantes.

Miércoles 20

Colón Jr vs Juv Zondina / Leonardo Torres

Marquesado vs 9 de Julio / Sebastián Brizuela

Arbol Verde vs Aberastain / José Díaz

Unión vs López Peláez / Rubén Fernández

Atenas vs Peñarol / Alfredo César

San Lorenzo vs Rivadavia / Marcelo Cruz

Carpintería vs Desamparados / Ximena Pacheco

Sarmiento vs Minero / Facundo Perona

Alianza vs Trinidad (21 horas) / Federico Quiroga

Libre: Villa Obrera