Con Trinidad y Unión como nuevos líderes del Clausura sanjuanino, no habrá tiempo de descanso y este miércoles se disputará la 6ta fecha del certamen. Este martes desde la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina dieron a conocer los arbitrajes de los nueve encuentros.
La mayoría de los encuentros se jugarán a las 16, a excepción del choque entre Alianza y Trinidad que se jugará desde las 21 en el Estadio del Bicentenario y con ambas hinchadas.
La decisión fue de la institución de Santa Lucía que decidió llevar el encuentro al coloso pocitano para poder contar con mayor recaudación. Enfrente tendrá al duro Trinidad que perdió un solo encuentro y ganó los 4 restantes.
Miércoles 20
- Colón Jr vs Juv Zondina / Leonardo Torres
- Marquesado vs 9 de Julio / Sebastián Brizuela
- Arbol Verde vs Aberastain / José Díaz
- Unión vs López Peláez / Rubén Fernández
- Atenas vs Peñarol / Alfredo César
- San Lorenzo vs Rivadavia / Marcelo Cruz
- Carpintería vs Desamparados / Ximena Pacheco
- Sarmiento vs Minero / Facundo Perona
- Alianza vs Trinidad (21 horas) / Federico Quiroga
Libre: Villa Obrera