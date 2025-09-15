Se conocieron los precios para el Mundial de Clubes de hockey: van desde 40 mil a 250 mil pesos Será en el Estadio Aldo Cantoni desde el 1 al 5 de octubre. Llegarán los mejores equipos del mundo.

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines masculino San Juan 2025 ya cuenta las horas. La provincia, una potencia de la disciplina a nivel mundial, será sede de la importante competencia que se disputará del miércoles 1 al sábado 5 de octubre. Este lunes se dieron a conocer los precios de las entradas.

La sede será el mítico Estadio Aldo Cantoni, único escenario del mundo en haber albergado seis mundiales de selecciones. El gigante del Parque cerrará sus puertas la próxima semana para someterse a trabajos de reacondicionamiento y llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del portal Autoentrada, y próximamente también podrán adquirirse en la boletería del Aldo Cantoni.

Los precios van desde los 40 mil a los 250 mil. Las entradas generales por día en la fase inicial costarán 40 mil pesos, 50 mil costará por día en la fase de semifinales y final. En tanto que los abonos costarán 100 mil pesos el abono general para asistir todos los días a las tribunas populares, mientras que 250 mil pesos costará el abono en la Platea Oeste Alta.

Los menores de hasta 7 años podrán ingresar sin cargo, mientras que los menores de 8 años en adelante deben abonar entrada. En tanto, las personas con discapacidad y los jubilados podrán acceder de forma gratuita con su correspondiente carnet.