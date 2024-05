Se multiplica el escándalo en el fútbol local: uno de los árbitros echados por soborno apuntó contra la Liga Armando Pelleriti y Benito Casibar fueron expulsados por intentar favorecer a dos equipos. Uno de ellos se defendió y apuntó a la Liga. "Como yo no entré en el juego de ellos, me perjudicaron", dijo.

Un verdadero escándalo se desató el jueves por la noche en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El Tribunal de Penas sancionó con la pena más dura a dos árbitros acusados de sobornos y se basó en grabaciones de llamadas telefónicas donde los árbitros quedaron expuestos de los arreglos. Se trata de Benito Casibar y Armando Pelleriti, apuntados por favorecer a Aberastain y Arbol Verde, respectivamente. Pelleriti se defendió este viernes y apuntó contra la Liga: “No tuve nada que ver, como soy árbitro nuevo y no entré en el juego de ellos, me perjudicaron”, dijo.

Todo comenzó con una investigación por parte del Tribunal y de la Liga Sanjuanina de Fútbol hace unas semanas. Con la particularidad que ambos encuentros se disputaron el pasado 5 de mayo. En el primero de los casos, Luis Vedia quien ofició de segundo asistente del encuentro entre Aberastain y Carpintería, en la Primera División, denunció a Benito Casibar por recibir sobornos para favorecer a Aberastain, incluso presentando una grabación de una llamada telefónica efectuada días antes del encuentro en donde Casibar le propone favorecer al Naranja.

El árbitro principal de ese encuentro fue Marcelo Cruz. En el descargo de Cruz, manifestó “cierta incomodidad y frialdad” por parte de Casibar, que incluso se vio reflejado en una jugada en la cual señaló que era penal en favor de Aberastain insistiéndole al arbitro principal por el intercomunicador para que la sancione. Cruz se negó, expresando que él estaba cerca de la jugada y la misma había ocurrido fuera del área. También expresa que en el entretiempo mantuvieron una fuerte discusión con respecto a esa jugada. En el descargo realizado por Casibar, reconoció que los audios son suyos y se defendió diciendo que “creía que Cruz iba a beneficiar a Carpintería”. El Tribunal con las pruebas recolectadas y el testimonio de Casibar, lo sancionó con la pena mayor: la expulsión.

Esa misma suerte corrió Armando Pelleriti, el árbitro principal del encuentro entre Arbol Verde y Defensores de los Andes por la B Local. Los asistentes del encuentro fueron Leonardo Díaz y Eduardo Flores. En este caso, el Tribunal actuó de oficio por información que llegó por un supuesto intento de soborno.

En el descargo, los asistentes expresan ciertos errores por parte de Pelleriti, asi como “cierto localismo en favor de Arbol Verde”. En el boletín también se informa que Pelleriti reconoce que “la persona del audio es él y reconoce que se equvocó, incluso pide perdón por este hecho”. Finalmente y basandose en el Reglamento de Transgresiones, el tribunal de la Liga decide expulsarlo del arbitraje.

Lo cierto es que este viernes Armando Pelleriti se defendió en una entrevista realizada en Radio Sarmiento. Allí negó que él haya sido parte de un soborno y apuntó directamente contra la Liga. “Estoy molesto porque desde la Liga me involucraron el algo que no tengo nada que ver, en un supuesto arreglo de un partido cuando no hubo nada”, expresó. “Supuestamente yo intenté recibir soborno de Arbol Verde para beneficiar, y yo nunca arreglé nada. Lo que pasa que uno de los asistentes me señalan a mi, ellos no tienen ninguna prueba de una captura”, siguió.

El árbitro dijo que “este es el comienzo” y que seguramente se destaparán más casos que involucrarán a otros árbitros: “Si vamos al caso hay varios árbitros implicados en sobornos. Sabemos que en toda la liga hay árbitros que han recibido plata de los clubes. La Liga me saca porque esto va tirar mucha tela”, apuntó. Pelleriti dijo que una vez recibió un llamado de dirigentes de Pumas para favorecer a ese equipo ante Punteto y que él se negó: “A mi me ofrecieron y yo dije que no, el dirigente me decía que arregláramos, me dijeron que cuánto pedía yo”.

Fue ahí que apuntó contra la Liga: “Me dijeron que si yo hablaba me iban a demandar asi que voy a iniciar una medida contra la Liga que limpien mi nombre y que comprueben que recibí plata. Como yo soy un árbitro nuevo que no se preste en un juego de ellos termino siendo perjudicado. No entré en la rosca”, dijo.

La respuesta por parte de la Liga llegó a través del presidente Juan Valiente quien manifestó en Radio Sarmiento que desde ese ente actuaron con pruebas firmes: “No hay nada para decir, este árbitro tiene la libertad de hacer la denuncia, si tiene pruebas de lo que dice que las haga. Yo voy a ir a fondo con los árbitros”, expresó. Sobre la corrupción en los arbitrajes del fútbol sanjuanino, Valiente expresó: “Acá en el fútbol sabemos, todo el mundo habla y dice que sabe pero nadie denuncia nada (refiriéndose a los sobornos). Bajo ningún punto de vista hemos sido cómplices. Yo siempre voy a ir en post de la honestidad. A Pelleriti yo no lo conozco, nunca he hablado con el, lo conocí cuando se presentó a declarar después que se conoció este caso. Tenemos audios de él y él reconoció todo”, expresó.