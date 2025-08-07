Se programó la cuarta fecha del Clausura del fútbol sanjuanino y tendrá varios atractivos Los nueve encuentros estarán repartidos entre sábado y domingo.

Apenas culminada la tercera fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División, desde la Liga Sanjuanina dieron a conocer la programación de la cuarta fecha que repartirá sus encuentros entre sábado y domingo.

El certamen tiene hoy como único líder a Atlético Trinidad, con tres victorias en los tres partidos disputados.

El sábado se abrirá la fecha con cinco encuentros cuando Villa Obrera reciba a 9 de Julio, Marquesado hará lo propio ante el líder Trinidad, Alianza será anfitrión de Peñarol mientras que Carpintería recibirá a Sarmiento de Zonda, todos estos encuentros se jugarán desde las 16 horas. Mientras que por la noche, desde las 21.15, Unión recibirá a Rivadavia en Villa Krause.

El domingo se jugarán los restantes cuatro encuentros: en La Rinconada Atenas recibirá a Desamparados, Colón será anfitrión de Aberastain, Arbol Verde de López Peláez, mientras que San Lorenzo de Ullum recibirá a Minero.