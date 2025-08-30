Debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de la provincia, la Liga Sanjuanina de Fútbol comunicó oficialmente la suspensión de todos los partidos correspondientes a las categorías Primera A y Primera B , tanto en divisiones Cuarta como Primera, previstos para los días sábado 30 y domingo 31 de agosto .

La medida se tomó por seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público, considerando el estado de las canchas y las recomendaciones de Protección Civil.

Los partidos correspondientes a la Primera A se reprogramarán para el martes 2 de septiembre, manteniendo los siguientes horarios: Cuarta división: 14:00 hs. Primera división: 16:00 hs

La fecha 8 del campeonato comenzó este viernes en Villa Krause, donde Unión venció 2 a 1 a Aberastain y se consolidó como único puntero del torneo. Eduardo Ortiz puso en ventaja a Aberastain, mientras que Luciano Riveros y Santiago Ceballos convirtieron para el triunfo de Unión. Con este triunfo, Unión estira su liderazgo en el campeonato y mete presión a sus perseguidores.

Partidos suspendidos

Marquesado vs Villa Obrera / Árbitro: Eduardo Prior

Árbol Verde vs Juventud Zondina / Árbitro: Enzo Gómez

San Lorenzo vs López Peláez / Árbitro: Sergio González

Alianza vs 9 de Julio (Estadio del Bicentenario) / Árbitro: Leonardo Torres

Atenas vs Trinidad / Árbitro: Sebastián Fernández

Carpintería vs Peñarol / Árbitro: Martín Rivero

Sarmiento vs Sportivo Rivadavia / Árbitro: Emilio Salinas

Minero vs Desamparados (cancha Juventud Unida) / Árbitro: Rubén Riveros

Primera B también suspendida

La Primera B tampoco tendrá actividad este fin de semana. Se suspendieron todos los partidos programados para sábado y domingo, tanto en Cuarta como en Primera división. Desde la Liga se recomienda a clubes, delegados y público mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer nuevas fechas y horarios de reprogramación.