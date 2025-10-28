Si te gusta correr de manera competitiva, enteráte cuándo y dónde es la próxima competencia El domingo 2 de noviembre se realizará la primera edición del Maratón del Club Deportivo Angaco, con premios en efectivo.

Para los amantes del deporte y de correr en forma competitiva, este próximo domingo habrá una nueva propuesta para participar. Se trata de la primera edición del Maratón del Club Deportivo Angaco, que se realizará en este departamento, con premios en efectivo para los primeros de la General de Damas y Varones. Ya están abiertas las inscripciones.

El próximo 2 de noviembre se correrá este maratón en homenaje al doctor Víctor Pérez, una de las figuras destacadas e invaluables de la comunidad angaquera. La concentración será a las 8 frente a la sede del Club Deportivo Angaco desde donde también se realizará la largada, a las 9. El recorrido de la competencia será por calle Aguilera, por allí hasta calle Ontiveros, luego calle Bosque y calle Nueva España. El maratón incluirá una distancia competitiva de 12 kilómetros, con una doble vuelta por un circuito de 6 kilómetros.

Esta actividad deportiva está organizada por la Asociación Atlética Albardón y el Club Deportivo Social y Cultural Angaco, contando con la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina. Habrá medallas finisher y premios en efectivo para los primeros de la General de Damas y Varones. Los interesados en participar se pueden inscribir al 2646774690 y 2645476431.

La entrega de dorsales para los participantes se llevará a cabo el próximo viernes, 31 de octubre, en el horario de 20 a 21,30, en la Casa de la Historia y la Cultura, en Albardón. El día de la competencia habrá diferentes puestos de hidratación a lo largo del recorrido del maratón.