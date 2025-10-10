Argentina venció a Venezuela por 1-0 con gol de Lo Celso La selección de Lionel Scaloni mereció más en el resultado, pero se fue con una victoria ajustada ante la Vinotinto.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina se impuso por 1-0 a Venezuela en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026. El gol de la victoria llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Giovani Lo Celso aprovechó un descuido de la defensa venezolana para marcar de zurda al primer palo, tras una excelente asistencia de Lautaro Martínez.

El inicio del partido fue marcado por un dominio territorial claro de los dirigidos por Lionel Scaloni. Desde el primer minuto, Argentina buscó abrir el marcador, con Lautaro Martínez como principal protagonista. A los 4 minutos, el delantero de Inter de Milán estuvo cerca de convertir, pero el arquero venezolano José Contreras evitó su gol con una gran intervención. Pocos minutos después, a los 16′, Nico Paz estrelló un remate en el palo, tras un desvío de Contreras que impidió el tanto.

Sin embargo, el gol llegó poco después, cuando un error defensivo de Venezuela permitió a Lautaro Martínez asistir a Lo Celso, quien definió con precisión para adelantar a Argentina. A pesar de algunos intentos de la Vinotinto, como un cabezazo de Alejandro Marqués que pasó por encima del travesaño (30′), Venezuela no logró inquietar al arquero argentino Emiliano Martínez en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, Venezuela salió con mayor decisión. A los 28 minutos, el mediocampista Quintero estuvo a punto de empatar, pero su remate impactó en el travesaño, dejando a los hinchas argentinos con el alma en vilo. A pesar de este susto, la defensa argentina logró sostener la ventaja, mientras que el arquero venezolano tuvo intervenciones clave, como cuando desvió un potente disparo de Lautaro Martínez, quien había generado una buena jugada individual.

La Selección Argentina se llevó un merecido triunfo en este amistoso, sin Lionel Messi ni Franco Mastantuono, pero que sirvió para que el entrenador probara variantes de cara a la cita mundial el próximo año.