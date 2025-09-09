Sin Messi, la Selección argentina ya se mide ante Ecuador en su último partido de Eliminatorias: están 0 a 0 Lionel Scaloni realizó varios cambios con respecto al equipo que paró el pasado jueves contra Venezuela en el Monumental. Juegan desde las 20 horas.

La Selección argentina visitará este martes a Ecuador desde las 20:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Se esperan varios cambios en la formación titular de la Albiceleste

El encuentro comenzará a las 20 en el Banco Pichincha de Guayaquil

El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal del compromiso

La transmisión del partido estará a cargo de TyC Sports y Telefe

Franco Mastantuono será el “10” de Argentina en Ecuador

Ante la ausencia de Lionel Messi y la lesión de Thiago Almada, el delantero del Real Madrid portará el histórico dorsal esta tarde en Guayaquil. Gonzalo Montiel ingresa por Nahuel Molina

Leonardo Balerdi por Cristian Romero (suspendido)

Alexis Mac Allister por Franco Mastantuono

Giuliano Simeone por Thiago Almada

Lautaro Martínez por Julián Álvarez

Nicolás González por Lionel Messi

Lautaro Martínez: El “Toro” ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Su presencia es la principal alternativa para cubrir la ausencia del capitán.

El “Toro” ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Su presencia es la principal alternativa para cubrir la ausencia del capitán. En la zaga, Cuti Romero está suspendido y no jugará tras haber sido amonestado en el último partido. Su lugar lo ocupará Leonardo Balerdi .

está suspendido y no jugará tras haber sido amonestado en el último partido. Su lugar lo ocupará . Además, el lateral derecho Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel .

podría descansar y en su lugar ingresaría . Nicolás González probablemente tenga su lugar en la mitad de la cancha en reemplazo de Franco Mastantuono.

probablemente tenga su lugar en la mitad de la cancha en reemplazo de Franco Mastantuono. En ataque, la única duda es si se mantedrá Julián Álvarez o ingresará Giuliano Simeone.

La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Formación confirmada de Ecuador

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.