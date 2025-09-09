La Selección argentina visitará este martes a Ecuador desde las 20:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
- Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
- Se esperan varios cambios en la formación titular de la Albiceleste
- El encuentro comenzará a las 20 en el Banco Pichincha de Guayaquil
- El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal del compromiso
- La transmisión del partido estará a cargo de TyC Sports y Telefe
Franco Mastantuono será el “10” de Argentina en Ecuador
- Lautaro Martínez: El “Toro” ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Su presencia es la principal alternativa para cubrir la ausencia del capitán.
- En la zaga, Cuti Romero está suspendido y no jugará tras haber sido amonestado en el último partido. Su lugar lo ocupará Leonardo Balerdi.
- Además, el lateral derecho Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel.
- Nicolás González probablemente tenga su lugar en la mitad de la cancha en reemplazo de Franco Mastantuono.
- En ataque, la única duda es si se mantedrá Julián Álvarez o ingresará Giuliano Simeone.
La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Formación confirmada de Ecuador
Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.