La Selección argentina visitará este martes a Ecuador desde las 20:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

  • Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
  • Se esperan varios cambios en la formación titular de la Albiceleste
  • El encuentro comenzará a las 20 en el Banco Pichincha de Guayaquil
  • El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro principal del compromiso
  • La transmisión del partido estará a cargo de TyC Sports y Telefe

Franco Mastantuono será el “10” de Argentina en Ecuador

Franco Mastantuono usará la camiseta n°10 contra Ecuador. (Foto: Prensa AFA)

Ante la ausencia de Lionel Messi y la lesión de Thiago Almada, el delantero del Real Madrid portará el histórico dorsal esta tarde en Guayaquil.

El DT realizo seis modificaciones para enfrentar a Ecuador:
  • Gonzalo Montiel ingresa por Nahuel Molina
  • Leonardo Balerdi por Cristian Romero (suspendido)
  • Alexis Mac Allister por Franco Mastantuono
  • Giuliano Simeone por Thiago Almada
  • Lautaro Martínez por Julián Álvarez
  • Nicolás González por Lionel Messi

 

Formación confirmada de Argentina

(Foto: Prensa Argentina)
(Foto: Prensa Argentina)

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Los cambios que piensa Scaloni para jugar ante Ecuador

  • Lautaro Martínez: El “Toro” ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Su presencia es la principal alternativa para cubrir la ausencia del capitán.
  • En la zaga, Cuti Romero está suspendido y no jugará tras haber sido amonestado en el último partido. Su lugar lo ocupará Leonardo Balerdi.
  • Además, el lateral derecho Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel.
  • Nicolás González probablemente tenga su lugar en la mitad de la cancha en reemplazo de Franco Mastantuono.
  • En ataque, la única duda es si se mantedrá Julián Álvarez o ingresará Giuliano Simeone.

La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Formación confirmada de Ecuador

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

MIRA TAMBIÉN