En la antesala de recibir a Brasil, Argentina se clasificó al Mundial gracias al empate entre Uruguay y Bolivia La Verde y la Celeste empataron sin goles en El Alto y con este resultado los de Lionel Scaloni aseguraron su pasaje a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia y Uruguay igualaron 0 a 0 en El Alto por la 14° jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Argentina aseguró su pasaje al próximo Mundial antes de disputar el clásico frente a Brasil. La Verde fue más que la Celeste durante todo el partido, pero no pudo aprovechar sus oportunidades y sumó un punto que lo deja con gusto a poco, ya que si Venezuela le gana a Perú lo supera en la tabla. Los de Marcelo Bielsa, por su parte, se mantienen cuartos en la tabla de posiciones.

Siempre es difícil jugar en la altura y Marcelo Bielsa lo sabe. Por eso cambió varios nombres con respecto al equipo que cayó 1 a 0 frente a la Albiceleste en Montevideo. Descansaron Federico Valverde, Darwin Núñez y Nahitan Nández, por ejemplo.

La rotación no le dio demasiados resultados, ya que su equipo sufrió y mucho. Rápidamente sintieron las consecuencias geográficas y prácticamente no pudieron atacar. En la primera etapa Bolivia no tuvo muchas ideas, pero se aproximó a través de la pelota parada, con Héctor Cuellar como principal arma ofensiva, y tras algún remate de afuera del área de Ramiro Vaca, el más peligroso del local.

En el segundo tiempo la Verde fue más ofensiva, comprendiendo que necesitaba la victoria para asegurarse el puesto de repechaje al menos por una jornada más. Tanto Vaca como Miguel Terceros se hicieron cargo del equipo y comandaron los ataques.

El diez tuvo la más clara del partido en su pie derecho, pero su exquisito remate se estrelló contra el poste. Apenas unos segundos más tarde Gabriel Villamil remató de afuera y la pelota rozó el palo derecho de Sergio Rochet.

Sobre el final Uruguay tuvo espacios, pero entre el desgaste físico y las pocas ideas para culminar las jugadas, no pudo aprovecharlos. La más peligrosa fue de Manuel Ugarte, que tras una gran jugada individual disparó desde afuera y su remate se fue rozando el poste.

En una de las últimas del partido Bolivia tuvo la victoria: Carmelo Algarañaz no pudo conectar un peligroso buscapié de Moisés Paniagua. El 0 a 0 final deja con un mejor sabor de boca a Uruguay, teniendo en cuenta cómo se dio el partido y las dificultades que conlleva jugar en El Alto.

Con este resultado, los comandados por Óscar Villegas alcanzaron los 14 puntos y se mantienen en el séptimo lugar de la tabla, aunque podrían ser superados por Venezuela si le gana a Perú esta noche. En la doble fecha de junio visitarán a la Vinotinto en un partido clave y recibirán a Chile.

La Celeste, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar con 21 unidades. Buscarán volver al triunfo en junio, donde tendrán que jugar en Asunción ante Paraguay y serán locales de Venezuela en Montevideo. En el caso de cosechar dos resultados positivos, podrían sellar su clasificación al Mundial.