TC 2000 en “El Zonda-Eduardo Copello”: horarios, venta de entradas y accesos para asistir este fin de semana al esperado regreso Este sábado será jornada de entrenamientos y clasificación. El domingo será el broche de oro con la carrera principal que marcará el regreso a la actividad del trazado zondino después de 6 años.

Y finalmente se terminó la espera. Ya el viernes comenzaron a rugir los motores en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y este sábado lógicamente la actividad se irá incrementando como así también la presencia de los fanáticos que prometen colmar el trazado zondino este domingo, cuando se dispute la carrera principal del TC 2000 que marcará un antes y un después en la Quebrada sanjuanina. Es que marcará el regreso a la actividad del trazado emplazado entre los cerros después de 6 años.

La última visita del TC2000 a El Zonda se produjo el 15 de septiembre de 2019, cuando se llevó a cabo la octava cita de aquel calendario. Agustín Canapino y su Cruze dominaron la clasificación con un registro de 1:11.970, mientras que en la carrera del domingo, Matías Milla con el Renault Fluence oficial se impuso, escoltado por Matías Rossi y Matías Muñoz Marchesi. Con esta nueva visita, el TC2000 sumará su presentación Nº38 en San Juan, un escenario que guarda historia grande y que tiene a Juan María “El Flaco” Traverso como máximo ganador, con seis triunfos.

Por todo eso la llegada del TC2000 este fin de semana despierta mucha expectativa entre los fanáticos locales y también de todo el país que se dan cita para ser parte del regreso a la actividad en la Quebrada que marca los límites entre los departamentos Rivadavia y Zonda.

Las entradas se pueden adquirir en las boleterías que estarán ubicadas por avenida del Libertador en la zona de boliches, en Marquesado. Los precios son los siguientes: Boxes: $55.000; Tribuna Curva JM Traverso: $40.000; General (Cerro): $25.000. Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que personas con discapacidad y jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar. Mientras que por Ignacio de la Rosa frente a Loma Negra, está montada la boletería para acreditaciones de prensa y pilotos.

En cuanto a los accesos, por la Puerta 1 (la última puerta yendo desde Capital a Zonda) será el ingreso a boxes y paddock, como así también por allí ingresarán para el sector de acampe. En tanto que por la Puerta 2 (ubicada frente a la garita de Policía, en el Jardín de los Poetas), por allí ingresarán quienes asistan a la Tribuna Traverso.

Los horarios del TC2000 en El Zonda

Sábado 11/10

Entrenamiento 1: 9:10hs a 10:15hs

Entrenamiento 2: 12:45hs a 13:50hs

Clasificación: 16:10hs

Domingo 12/10

Tanques Llenos: 9:30hs a 9:40hs

Carrera: 12:35hs