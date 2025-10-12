TC 2000 en San Juan: Gabriel Ponce De León ganó en “El Zonda” Completaron el podio Marcelo Ciarrocchi y el campeón Leonel Pernía. El sanjuanino Fabián Flaque quedó sexto.

Volvió el TC 2000 al autódromo El Zonda “Eduardo Copello” y este domingo el piloto ganador fue Gabriel Ponce de León, a bordo del Toyota de Corsi Sport y tras una década sin festejar una victoria en la categoría. El podio se completó con Marcelo Ciarrocchi, segundo y Leonel Pernía en tercer lugar.

En cuarto lugar quedó el mendocino, Nicolás Palau; en el quinto puesto pasó la bandera a cuadros Tiago Pernía y en el sexto lugar, avanzó el sanjuanino Fabián Flaqué.

Les siguieron Franco Morillo, Lautaro Campione, Tomás Fernández, décimo puesto para Nicolás Traut y en onceavo lugar, Matías Rossi, quien tuvo problemas con su auto.

Apenas tres giros pudo dar Franco Vivian (Chevrolet), que por una falla debió parar en boxes, y junto a Polakovich siendo los únicos participantes que no pudieron continuar en pista.

La carrera, que fue dominada en gran parte por Rossi, generó preocupación sobre la mitad del recorrido, cuando al cumplirse la vuelta 13 se sucedieron los problemas para varios de los pilotos por el desgaste excesivo de algunos neumáticos, afectando el delantero derecho; primero fue Aldrighetti y después le ocurrió lo mismo a Emiliano Stang (Toyota), Mateo Polakovich (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet) y Tiago Pernía (Honda), quienes pararon en boxes para reemplazarlos.