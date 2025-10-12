TC 2000: Gabriel Ponce de León se quedó con el triunfo en El Zonda en una verdadera fiesta motor El sanjuanino Fabián Flaqué terminó en la sexta posición, con un gran marco de público.

Nunca pudo ser mejor. Es que la esperada reinaguración del autódromo El Zonda-Eduardo Copello fue la fiesta que todos querían vivir en la Quebrada Rugiente de San Juan. Y claro en pista, una década tardó el piloto de Junín, Gabriel Ponce de León en volver a festejar una victoria en Turismo Competición 2000, y lo hizo nada menos que el retorno de la categoría al autódromo, adonde más de 30 mil espectadores asistieron a esta reinauguración del mítico escenario.

A bordo del Toyota de Corsi Sport, el piloto de Junín (Buenos Aires) se encontró con el triunfo ante el retraso de Matías Rossi (problemas con la hidráulica del Toyota), precisamente con quien había celebrado en lo más alto de un podio de TC2000 cuando compartieron el auto en los 200 Kilómetros de 2015 disputado en Toay (La Pampa); en tanto, no ganaba como piloto titular desde la fecha en el autódromo «Oscar Cabalén» de 2010. Esta fue su tercera victoria en «El Zonda» (antes lo hizo en 2000 y 2008), y la 25ª en la categoría.

La carrera, que fue dominada en gran parte por Rossi, generó preocupación sobre la mitad del recorrido, cuando al cumplirse la vuelta 13 comenzó una sucesión de momentos dramáticos por el desgaste excesivo de algunos neumáticos, afectando el delantero derecho; primero fue Aldrighetti y después le ocurrió lo mismo a Emiliano Stang (Toyota), Mateo Polakovich (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet) y Tiago Pernía (Honda), quienes pararon en boxes para reemplazarlos.

Tras hacer el paso por boxes, Polakovich apenas recorrió algunos metros y quedó detenido en la «viborita» con un inconveniente mecánico, que generó un principio de incendio; esto motivó una neutralización con AS para retirar la unidad y continuar con la carrera desde la vuelta 20, en donde Rossi mantenía el liderazgo hasta que surgió el problema que lo relegó al 11° puesto, quedando fuera de la zona de puntos.

Con esa última alternativa, Ponce de León encabezó la carrera hasta la bandera de cuadros, la cual la cruzó con casi dos segundos de ventaja sobre Marcelo Ciarrocchi (Toyota) y el campeón Leonel Pernía (Honda), quienes lo acompañaron en el podio sanjuanino. Luego se ubicaron el mendocino Nicolás Palau, T. Pernía, el sanjuanino Fabián Flaqué, Morillo, Lautaro Campione y Tomás Fernández, completando el Top10.

Apenas tres giros pudo dar Franco Vivian (Chevrolet), que por una falla debió parar en boxes, y junto a Polakovich siendo los únicos participantes que no pudieron continuar en pista.

ZONAL CUYANO

En paralelo al TC 2000, el Zonal Cuyano disputó la séptima fecha de su temporada. En Turismo Pista 1.4, Danilo Gil fue el vencedor en la final, por encima del sanjuanino Nicolás Peralta. Tercero terminó el mendocino Tomás Palau, mientras que Omar Marich y Nico Sabio completaron los cinco primeros de la clasificación.

En Clase 2, el ganador fue el mendocino Matín Pontoni, escoltado por el sanjuanino Facundo Leanez. Tercero fue Rodrigo Mole, mientras que Julián Modica fue cuatro. Quedó en la quinta posición el reaparecido piloto sanjuanino, Fabrizio Benedetti.