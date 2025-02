TC: Agustín Canapino se adjudicó la 1ª serie en Viedma El “Titán” sostuvo el liderazgo en la disputada largada ante el ataque de Santero y después impuso su ritmo para superar al campeón por 0.414 s.

Agustín Canapino (Camaro) sigue con puntaje ideal en el primer fin de semana de actividad de la temporada 2025 para el Turismo Carretera, que se desarrolla en el autódromo de Viedma. El piloto del Canning Motorsports venció de punta a punta en la 1ª batería y consiguió su 55ª victoria parcial en 217 series disputadas.

El “Titán” prevaleció tras una ajustada largada con Julián Santero (Mustang), quien transitó a la par durante las dos primeras curvas. Luego, ambos lideraron un compacto trencito que también integraron Marcelo Agrelo (Camry NG) y Facundo Ardusso (Camaro), aunque sin cambio de posiciones luego de la partida, momento en el que el chubutense había doblegado al santafesino.

Finalmente, el arrecifeño superó al campeón 2024 de Turismo Carretera por 0s414, lo que le permitió hilvanar su 2ª victoria consecutiva en series y la 2ª en Viedma: la otra fue en 2022, en ocasión de la anterior oportunidad en la que disputó la temporada completa de TC.

“Fue muy difícil, pero lo pude aguantar. Después no me pude escapar, no tuve un gran grip, Julián (Santero) tenía igual o mejor ritmo que yo”, indicó Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.

Mariano Werner (Mustang) y Agustín Martínez (Mustang) compartirán la 1ª fila de la 2ª batería, que comenzará a las 10:30. El 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 10:55, tendrá a Jonatan Castellano (Challenger) y José Manuel Urcera (Mustang) como integrantes de la 1ª fila.