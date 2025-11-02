TC: Canapino no perdonó nada en Paraná y Tobías Martínez no tuvo un buen domingo Con Camaro, el Titán ganó su cuarta carrera consecutiva y acaricia el campeonato.

Agustín Canapino (Camaro) sigue haciendo historia en el Turismo Carretera. El “Titán” se adjudicó la Final de la 3ª fecha de la Copa de Oro, disputada en el autódromo de Paraná, logró su 5º victoria del año y la 4ª consecutiva, algo que no sucedía desde 1990, cuando Emilio Satriano -campeón en aquella temporada- hilvanó también 4 triunfos con la Chevy. En tanto que el piloto sanjuanino tuvo una jornada gris ya que en la final terminó retrasado, en la posición 39, mientras que en la serie habia cerrado en la posición 10.

El “Titán” Canapino, que ganó por 1ª vez en Paraná con el TC, se impuso de punta a punta en una carrera en la que Agustín Martínez (Mustang) y Mariano Werner (Mustang) lo siguieron de cerca durante las 25 vueltas. El “Gurisito” incluso tuvo sendas oportunidades en las dos reanudaciones debido a los ingresos del auto de seguridad, pero el arrecifeño se defendió con éxito y terminó superando el joven del Gurí Martínez Competición por 1s151.

“No fue una carrera nada fácil. Agustín (Martínez) me atacó muy bien dos veces, y casi me pasa… Hizo un gran ataque, sin hacer una de más, y yo me defendí bien también, según marcan las reglas”, sostuvo Canapino, que llegó a las 20 victorias en el Turismo Carretera, igualando así la línea de Rubén Luis Di Palma.

“Para llegar acá hay mucho sacrificio y mucho trabajo. Tengo un autazo y un conjunto excelente. No puedo decirles más que gracias, pero todavía quedan dos pasos. No me fijo en las estadísticas, quiero salir campeón, esa es mi obsesión”, agregó.

El extraordinario presente de Canapino y el complicado fin de semana que tuvieron la mayoría de sus rivales en la lucha por el título crearon las condiciones para que el tetracampeón se vaya de Paraná con 51,5 puntos de ventaja sobre Santiago Mangoni (Camaro), su nuevo escolta. Aunque virtualmente ese puesto (a 47 unidades) le correspondería a Matías Rossi (Camry NG), quien hoy fue 4º y está clasificando a la Copa de Oro como uno de los “3 de Último Minuto”. Pero el más cercano a l “Titán” entre los que ya ganaron es Mauricio Lambiris (Mustang), a 80,5 puntos.

Agustín Martínez (Mustang), que también está en la pelea por de los “3 de Último Minuto” pese a perderse una fecha por el fuerte accidente en el TC Pick Up, logró su 1º podio en su 26ª participación en Turismo Carretera. Se trata del 22º piloto que termina en el “top 3” una Final de TC en la temporada 2025.