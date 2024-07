“Tenemos la misma ilusión que en la primera final”, dijo el ‘Dibu’ Martínez El arquero campeón del mundo se consagró como un especialista en los tiros desde los doce pasos, pero soltó una declaración sorprendente este sábado.

La Selección argentina se enfrentará a Colombia en la final de la Copa América. Esta instancia es conocida para el equipo de Lionel Scaloni y en la conferencia de prensa, Emiliano Martínez contó sus sensaciones al respecto y soltó una frase sobre los penales, en sintonía con su padre Beto, que sorprendió a todos.

Además de su importancia durante el juego, el Dibu supo crear su leyenda a través de los penales. Pero lejos de focalizarse en esa situación, aseguró que es “una cuestión de suerte”.

“Yo me enfoco en los 90 minutos que es lo más importante. Si se da a los 120 haremos 30 minutos más como en el Mundial En los penales es cuestión de suerte. Si no se da en los 90 minutos haré mi trabajo”, aseguró.

Y agregó para sorpresa de todos: “Para mí son suerte, vos podés estudiar mucho, pero me ha pasado que me patearon al otro lado. A veces no te acordás. Tengo un gran entrenador de arqueros y un grupo que me ayudan a tomar esa decisión. Tenes que estar a tiempo, en el impacto. Si salís un cachito antes no llegas a agarrarlo. Si está bien pateado muchas veces tampoco. Trato de concentrarme en la pelota, no tanto en el jugador y que sea lo que Dios quiera”.

Un nuevo partido ante Colombia luego de la Copa América 2021

En la consagración de la Selección argentina en la Copa América 2021 el Dibu Martínez comenzó su camino y engrandeció su figura. El partido clave fue ante Colombia donde se llegó a los penales y el arquero fue la gran figura con sus atajadas, bailes y palabras para los jugadores colombianos.

Este domingo se volverán a ver las caras, pero Martínez aseguró que es una cosa del pasado: “Son un partido más. He ganado seis o siete tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Hago todo para ganar y voy a la siguiente. Nunca me quedo con el pasado sino con lo que va a venir”.

Con respecto a este encuentro aseguró: “Sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol. Tenemos un pie muy bueno que sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración tenemos un plus. Tenemos al mejor. Ellos tienen muchísimas armas, trataremos de no dejarlos usarlas”.

El Dibu Martínez, el ídolo de los más chicos

“Los chicos es lo que más me llena el corazón. Yo fui chico, fanático del fútbol, he ido a clubes para que me firmen la camiseta, he llorado y ahora si lo veo tengo que parar. Que todos hagan tu bailecito me llena de motivación. No es por nada, ni la grada ni los rivales, es por los chicos y hay que motivarlos de alguna manera”.

Las declaraciones de Dibu Martínez en conferencia de prensa

“En el arco de la Selección necesitas más experiencia, me siento más completo, más cómodo. Intento mejorar, corregirme en cada gol que me meten y tenemos un gran grupo de arqueros que me ayudan a mejorar”.

“Hay que jugar al fútbol. Son 120 minutos, tenemos un poco más de margen. Tenemos la misma ilusión, va a ser nuestra cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera. Con el corazón y las ganas de jugar”.

(Su camino hasta hoy) “Trataba de pensar qué responderte. SI me decías que iba a jugar mi cuarta final con mi edad no lo creía. Me costó muchísimo más de lo que esperaba. El futbol te da esos caminos, no cambiaría mi carrera para nada. Soy el arquero que soy por eso. Tengo 20 o 30 familiares en las gradas que me dan mucha fuerza. Tengo a mi nena que en la pasada Copa no estaba, me perdí el nacimiento y eso me da más fuerzas que nadie”.

“Sabemos la zurda que tiene James. Trabajaré más el juego aéreo, es un paso que no le di en esta Copa América, podría salir un poco más. Lo voy a trabajar con Martín (Tocalli) pero no son solo eso. No es solo el juego aéreo, son muchas armas que tengo que valorar”.

“Todos tienen un plan hasta que se juega la final. La tensión de la gente, el calor, hay muchos factores que no se ven. Tenemos la experiencia de haber ganado, pero varios compañeros no pudieron. Llega un momento que ya no hay más plan, se juega directo, es más corazón”.

“Cuando jugás 11 contra 11 con 38 grados de calor son todos complicados. Ecuador nos planteó un juego muy físico, no podíamos entrarles y se merecían el empate. Canadá también. Son todos muy diferentes. Colombia tiene jugadores en gran nivel como James, Luis Díaz. Son finales, toque quien toque iba a ser difícil”.

“El campo lo veo mañana en la entrada en calor. De ultima me quedará el pie enganchado en la entrada en calor. No pasa nada hoy”.

(Sobre el conflicto de los jugadores de Uruguay contra hinchas colombianos) “A nosotros nos pasó en Brasil. Tenía familiares cerca, le pegaron batazos a chicos y mueres, es muy feo de verlo. Si ves a tus nenes, mujeres y pares que le están pegando es una situación normal. Es muy triste y estoy totalmente de acuerdo con ellos. No digo que haría lo mismo pero los apoyo. Tenemos que reforzar la seguridad y tratar de dividir un poco más a la gente. Al final si ganas o perdes estamos en una final y hay que disfrutar”.

(La motivación de su familia) “Es hermoso. La Copa América pasada estábamos en el predio de AFA, le había prometido a mi mujer que iba a estar en el nacimiento de mi hija y no pude ir. El staff me acompañó. Hoy la tengo conmigo, saldrá mañana conmigo a la cancha. Trato de buscarme motivaciones y ella va a ser parte”.

“Soy un tipo que me gusta ir por las habitaciones. Tomo mate con todo el plantel y el staff. Estamos todos en le mismo barco, ser campeón de todo no es no estar más motivado. Estoy más motivado hoy que en la final pasada. Los que dicen que estamos más relajados por ser campeones están equivocados”.

“Es una unión de país que desde que su chico no la había visto nunca. Eso hace que juguemos un amistoso y queramos ganarlo, un partido en China y querer ganar. Algún día se va a acabar, pero mientras dude hay que aprovecharlo al máximo”.