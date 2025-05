Tevez reveló su sensación por el presente de Boca y fue tajante con la decisión de Riquelme de llevar a Russo El ídolo del Xeneize no esquivó las respuestas sobre la realidad de su exclub, que cambió de entrenador a dos semanas del debut en el Mundial de Clubes.

Con once títulos en la vitrina y una idolatría que lo respalda, Carlos Tevez es una autoridad indiscutible para opinar sobre Boca, que puso en marcha el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo, a semanas del debut en el Mundial de Clubes, tras un primer semestre con fuertes frustraciones.

Carlitos participó este sábado de un evento en el Buenos Aires Premier Pádel que se realiza en Parque Roca y atendió en exclusiva a TN para hablar de sus proyectos y la actualidad de su exclub.

Consultado acerca de cuán pendiente está de Boca, Tevez reconoció: “Lo veo poco, pero lo veo y veo lo que vemos todos: un equipo que no encuentra el rumbo”. “No se encuentra directamente y eso nos pone tristes, nada más”, afirmó quien jugó 279 partidos y marcó 94 goles en sus tres ciclos como futbolista del club de La Ribera.

Tevez ganó once títulos en Boca, dos de ellos, con Russo como DT

Tevez se refirió luego a la llegada de Miguel Ángel Russo, un DT con el que ganó dos títulos en el Xeneize en 2020. “Me pone pone contento porque es un entrenador que le va a dar tranquilidad al club y al equipo. Ojalá que le vaya muy bien”, deseó.

Al momento de especular con los motivos que llevaron a Juan Román Riquelme a contratarlo, Tevez los desconoció por completo. “Ni idea”, contestó acerca de los criterios del presidente.

“No encontré un proyecto que me interese”

Tevez no dirige hace un año

Tevez cumplió recientemente un año sin dirigir desde su salida de Independiente, pero aclaró que no está retirado de la profesión. “El fútbol es mi pasión, tengo mi cuerpo técnico y seguimos en contacto”, avisó.

“Si no he dirigido fue por no haber encontrado un proyecto que me interese. No quiero entrar en esa rueda de entrenadores que pasan a cada rato de un club a otro. Para mí, lo más importante es el proyecto”, se diferenció.

“Me gusta el deporte en general”

Mientras tanto, Tevez se ocupa de otras actividades como el desarrollo de una academia de pádel. “Me parece importante que los chicos aprendan a hacer deporte para que puedan salir de la calle o para que no estén todo el día con una computadora o un teléfono”, valoró en la charla con TN.

“Lo aprecio mucho”

Tevez y Di María jugaron juntos en la Selección argentina

Finalmente, el exfutbolista de la Selección argentina se alegró por la vuelta de Ángel Di María al fútbol local, una noticia de alto impacto como la que protagonizó el propio Apache en 2015 cuando decidió volver a Boca luego de llegar a la final de la Champions League con Juventus.

“No hablé con Ángel pero su vuelta me pone muy feliz. Creo que se lo merece, lo aprecio mucho”, cerró.