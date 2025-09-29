Thomas Castañeda demostró su categoría y se quedó con el Cordillerano en el Villicum El atleta sanjuanino que venía de ganar en Santa Fe, ratificó su excelente momento en el circuito albardonero.

Sabiendo que se viene la temporada fuerte del triatlón y buscando ritmo en el duatlón, los atletas sanjuaninos tuvieron una gran oportunidad de ir poniéndose a punto en el Torneo Cordillerano que se disputó en el Autódromo San Juan-Villicum. Con un gran lote de atletas que incluyó la presencia de deportistas de Mendoza y Catamarca, el sanjuanino Thomas Castañeda volvió a mostrar su enorme nivel ganando la General con un tiempo total de 57 minutos y 58 segundos, quedando en el segundo escalón, Martín Perrone. En tanto que Ulises Vergara completó el podio.

En las Damas, Camila Cesana fue la mejor, seguida de Natalia Castán mientras que Eugenia Reinoso completó el cuadro de las tres primeras.

El Cordillerano estuvo fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Triatlón, remarcando que en pocos días más comenzará la temporada de las tres pruebas combinadas, potenciando lo que será el año próximo con San Juan como triple sede de los Ironman.

CLASIFICACIONES

SPRINT (DAMAS)

1 Camila Cesana 1:21:19

2 Natalia Castán 1:30:40

3 Eugenia Reinoso 1:38:00

4 María Soledad Tomas 1:42:41

SPRINT (VARONES)

1 Thomas Castañeda 0:57:58

2 Martin Perrone 1:00:01

3 Ulises Vergara 1:01:08

4 Osmar Diaz 1:02:02

5 Jerónimo Sánchez 1:02:55

6 Sebastián Avalos 1:03:14

7 Ceferino Soza 1:06:27

8 Mauro Peters 1:06:36

9 Ramon Cativa 1:08:46

10 Emanuel Macías 1:09:20

11 Adán Avendaño 1:10:08

12 Fernando Verdeguer 1:10:18

13 Matías Vedia 1:10:46