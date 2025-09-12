El triatleta Thomas Castañeda le dio el primer oro a San Juan en los JADAR 2025

El sanjuanino Thomás Castañeda cumplió con su participación en los JADAR 2025, en Santa Fe y lo hizo de la mejor manera: logró el primer oro para la Provincia.

El triatleta nadó 750 metros en la Laguna Setúbal, luego se subió a la bicicleta y pedaleó 20 kilómetros mientras que en cierre de la competencia hizo 5 kilómetros a pie en la zona de la costanera, en las inmediaciones del Parador Santa Fe.

“Estoy muy feliz de haberle dado el primer oro a San Juan”, destacó el campeón y agradeció a su familia, amigos, entrenadores y Secretaría de Deportes.