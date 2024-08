Tiene 11 años y debutó en los Juegos Olímpicos 2024 en skateboarding Es atleta china y es la más joven de todo París 2024. Participó en park femenino del skate y no pudo clasificarse a la ronda final.

¿Qué estaríamos haciendo cada uno de nosotros a los 11 años? Bueno, ella disputando los Juegos Olímpicos París 2024. Se trata de Haohao Zheng, es china y es la atleta más joven de toda la cita olímpica. Este martes, debutó en la prueba de skeateboarding, modalidad park, en la ronda clasificatoria. Pese a su precocidad, no es la más chica en la historia de los JJOO.

Haohao, quien cumple 12 años el próximo 12 de agosto, es la deportista olímpica más joven de toda la historia de China. La niña nacida en Huizhou fue muy aplaudida cuando su nombre fue anunciado para la tanda de clasificación y cuando realizó su primer ejercicio, consistente en cubrir un recorrido de 45 segundos en la pista de skate-park instalada en la plaza de La Concordia en París.

Zheng logró una puntuación de 63.19 sobre 100 posibles en su primera ronda, mientras que en las dos siguientes se cayó intentando hacer un kickflip indy y le dieron 16.01 y 16.07. Lo conseguido en su mejor vuelta no le permitió clasificar a la final y quedó 18° sobre 22 participantes, de las cuales 14 son menores de edad.

“Me siento muy orgullosa de mí, me siento cansada y feliz. La verdad es que no me sentí muy nerviosa. Mi familia estuvo aquí animándome. Estoy muy feliz. Fue una experiencia estar aquí. Me gustaría volver en Los Ángeles” en 2028, contó en inglés a los periodistas la skater.

Quién es el atleta más joven en participar de los Juegos Olímpicos

La preadolescente se queda atrás en su precocidad frente al considerado como el más joven de la historia de los Juegos, el gimnasta griego Dimitros Loundras, quien participó con 10 años en la edición olímpica de 1896 en Atenas y obtuvo en bronce en las barras paralelas por equipos en una competencia en la que había solo tres equipos en liza.

Haohao también está por detrás de la gimnasta italiana Luigina Giavotti, que, a los 11 años y 300 días, logró la medalla de plata en equipos en Ámsterdam 1928.