Tiradores de San Juan estarán presentes en un campus y encuentro nacional en La Rioja Se desarrolla desde hoy y hasta el sábado, destinado a chicos de categorías Sub 14 y Sub 16

El Tiro Federal de San Juan recibió una invitación por parte de sus colegas del Tiro Federal La Rioja, para participar del Campus y encuentro Prodetiro 2025, a realizarse 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Se trata del Programa Nacional de Desarrollo del tiro deportivo juvenil, que impulsa el Alto Rendimiento en tiro deportivo y está destinado a tiradores de categorías Sub 14 y Sub 16. El equipo sanjuanino estará integrado por Elías Tello y Lucas Furlotti en Sub 14 en rifle de quebrar.

Luciana Suárez en Rifle olímpico en Sub 16 y Leandro Muñoz en Pistola olímpica en sub 14 completan el equipo, que tendrá como entrenadora a Lara Mendez.

El cronograma de actividades establece que para este jueves, habrá actividad social con charlas, reconocimientos y la presencia de deportistas consagrados que brindarán una charla.

El viernes 31, por la mañana, habrá entrenamientos de distintos tipos y ejercicios a cargo de entrenadores nacionales; por la tarde, se darán capacitaciones para entrenadores y charlas para los deportistas.

El sábado 1 de noviembre, desde las nueve, habrá tandas de competencia hasta las dos de la tarde, en que se realizará la premiación y posteriormente será el cierre de actividades a cargo de autoridades.