Tobías Martínez empieza su año en el Turismo Carretera en El Calafate La categoría más popular del país iniciará su temporada 85 en el circuito más austral del calendario.

Con el sanjuanino Tobías Martínez regresando a Chevrolet a bordo del Camaro, el TC iniciará este fin de semana una nueva temporada en el autódromo “Enrique ‘Quique’ Freile” de El Calafate.

Con algunos cambios técnicos en la aerodinámica de los autos, con pequeñas modificaciones en los splitters y los alerones para generar más sobrepasos, y en las RPM del motor, para tener más confiabilidad, la máxima divisional del automovilismo argentino tendrá la primera de las 15 fechas programadas en el calendario.

Para esta cita inicial hay 56 pilotos inscriptos, un muy número por ser la primera grilla del año y en un trazado tan distante.

Entre los presentes se destacan Agustín Canapino, campeón reinante y quien presenta un nuevo diseño en su Camaro tras el ingreso de una petrolera como principal auspiciante.

Mariano Werner, referente de Ford, tratará de desbancar al arrecifeño con su Mustang, al igual que Matías Rossi, valuarte de Toyota con el Camry.

Para el sanjuanino, el inicio de una nueva temporada tiene sus objetivos. Tobías Martínez terminó en la posición 35 dentro de los 59 pilotos del Turismo Carretera de la temporada 2025 y ahora, el sanjuanino quiere avanzar en esa clasificación: ‘Es todo muy competitivo. Es mínimo el margen de error y hay que estar muy metidos, muy concentrados siempre. Ir carrera a carrera, en entrenamientos, clasificación y competencia. Siempre aprendiendo, siempre ofreciendo todo. Ese es el camino y después, las carreras tienen siempre sus imprevistos, pero el objetivo de todos en el equipo es superar lo del 2025′.

AGENDA

La actividad arrancará este sábado a las 8.30 con el primer entrenamiento. A las 11.05 comenzará el segundo ensayo, con la transmisión en vivo por Canal Nueve, nueva señal televisiva.

A las 13.15 se pondrá en marcha la tercera tanda de prácticas y, desde las 15, se desarrollará la primera clasificación del año.

Este domingo a las 10 se largarán las series y, a partir de las 13.25, se disputará la final, pactada a 25 vueltas o 50 minutos como máximo.