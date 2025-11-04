El Campeonato Panamericano de Clubes 2025 mantiene a San Juan en el centro del hockey sobre patines del continente. El certamen, que comenzó el domingo 2 y se extenderá hasta el sábado 8 de noviembre, reúne a más de 60 equipos de las categorías Sub 19 y Senior, tanto en la rama femenina como masculina, provenientes de Argentina, Chile y Colombia.
Los encuentros se desarrollan de manera simultánea en cinco sedes: el estadio Aldo Cantoni, Concepción Patín Club, Bancaria, Richet Zapata y Estudiantil, donde se vive una verdadera fiesta del hockey con presencia de público y una intensa agenda deportiva.
El torneo organizado por World Skate América, con el apoyo y auspicio principal del Gobierno de San Juan, es clasificatorio para el Mundial de Clubes 2026.
A continuación, los resultados completos correspondientes a la segunda jornada de la competencia:
Estadio Aldo Cantoni
- Senior Varones – Lomas de Rivadavia (ARG) 8-4 Red Star (CHI)
- Senior Varones – Hispano (ARG) 8–2 Corazonista Bogotá (COL)
- Senior Varones – Centro Valenciano (ARG) 7–7 Estudiantil San Miguel (CHI)
- Senior Varones – Andes Talleres (ARG) 5-2 Súper Patín (COL)
- Senior Varones – Bancaria (ARG) 2-5 Unión Vecinal de Trinidad (ARG).
- Senior Varones – Casa D’Italia (ARG) 4-2 Unión de Villa Krause (ARG).
Club Colonias Unidas Richet Zapata
- Senior Varones – Murialdo (ARG) 7-4 Recreativo (ARG)
- Senior Varones – San Martín (ARG) 6-2 Ciudad (ARG)
- Senior Varones – Olimpia (ARG) 3-5 Thomas Bata (CHI)
- Senior Varones – IMPSA (ARG) 4-3 Huracán (ARG)
- Senior Varones – Concepción (ARG) 4-2 León Prado (CHI)
- Senior Varones – Richet Zapata (ARG) 5-2 San Jorge (CHI)
Club Deportivo Unión Estudiantil
- Senior Damas – Paraná Rowing (ARG) 1-3 SEC (ARG)
- Senior Damas – CP Vilanova (CHI) 1-6 Aberastain (ARG)
- Senior Damas – Social SJ (ARG) 2-1 IMPSA (ARG)
- Senior Damas – Manizales (COL) 0-6 UVT (ARG) (resultado de partido 0-8; de reglamento 0-6)
- Senior Damas – San Martin (ARG) 1-3 Murialdo (ARG)
- Senior Damas – Concepción (ARG) 6-1 Andes Talleres (ARG)
Club Unión Deportiva Bancaria
- Sub 19 Damas – Huarpes (ARG) 0-2 Barcelona Marruecos (CHI)
- Sub 19 Varones – Social San Juan (ARG) 7-1 Barcelona Marruecos (CHI) (resultado de partido 10-1; de reglamento 7-1)
- Sub 19 Varones – Hispano (ARG) 3-2 FCM Rolling (COL)
- Sub 19 Varones – Olimpia (ARG) 4-3 Thomas Bata (CHI)
- Sub 19 Varones – San Martin (ARG) 5-2 Huracanes (COL)
- Sub 19 Damas – Neuquén (ARG) 1-1 Huarpes (ARG)
- Sub 19 Varones – IMPSA (ARG) 6-0 Corazonista (COL)
- Sub 19 Damas – Concepción (ARG) 5-3 León Prado (CHI)
Concepción Patín Club
- Sub 19 Damas – Real H.C (COL) 3-5 Orión (COL)
- Sub 19 Varones – Estudiantil (ARG) 4-3 I. Florida (CHI)
- Sub 19 Varones – Banco Mendoza (ARG) 2-0 Súper Patín (COL)
- Sub 19 Damas – IMPSA (ARG) 4-2 Aberastain (ARG)
- Sub 19 Damas – Thomas Bata (CHI) 0-1 I. Florida (COL)
- Sub 19 Damas – Barcelona Marruecos (CHI) 4-1 Orión (COL)
- Sub 19 Damas – Concepción (CHI) 6-0 Pumas Cali (COL)