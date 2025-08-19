Tras el empate ante la “T”, cuándo y a qué hora jugará San Martín ante River Tras cosechar un punto ante Talleres, el Verdinegro se prepara para recibir a Gimnasia este sábado. En la próxima fecha irá al Monumental.

El puntazo obtenido en Córdoba ante Talleres hizo que este martes el ánimo en Concepción sea diferente. San Martín irá buscando la victoria ante su gente este sábado cuando reciba a Gimnasia en La Plata y después, vendrá el enfrentamiento ante River Plate, ni más ni menos.

Primero lo primero. Este sábado desde las 20, el Verdinegro recibirá a Gimnasia en el Hilario Sánchez. Allí buscará levantar cabeza después de la derrota sufrida ante Sarmiento de Junin, rival directo en la lucha por evitar el descenso. El punto trajo ánimo al equipo del Pipi Romagnoli que buscará llegar entonado al encuentro de la fecha 7 del Clausura.

Lo cierto es que el encuentro ante el Millonario será el domingo 31 de agosto, desde las 19.15, en el Estadio Monumental.

El equipo sanjuanino atraviesa un presente irregular en el campeonato y llegará necesitado a Núñez. Por su parte, el Millonario intentará ratificar su buen momento en condición de local y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.