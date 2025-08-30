Tras las duras críticas, Briatone pegó el volantazo y destacó el trabajo de Colapinto en Alpine El empresario italiano sacudió a la Fórmula 1 este fin de semana y generó una gran ola de críticas.

Este fin de semana estuvo marcado por el regreso de la actividad a la Fórmula 1, pero también por las fuertes declaraciones de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto. Tras la clasificación de este sábado, el empresario italiano fue más prudente y destacó la actuación del piloto argentino.

Las palabras de Briatore en la conferencia de prensa de la F1 sorprendieron a todos. El italiano lanzó dolorosas críticas contra Colapinto, en una especie de autocrítica, y revolucionó a los fanáticos.

Tras la buena actuación de Franco en la segunda prueba libre y en la clasificación, el asesor ejecutivo de Alpine cambió su discurso y fue más positivo.

“Retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”, afirmó.

Y agregó: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.

Por otro lado, no pudo ocultar su decepción por no estar entre los primeros autos de la parrilla: “Naturalmente, es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos”.

Sin embargo, en este sentido, destacó que esto se debe a la paridad y competencia que existe entre los pilotos: “No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”.

En qué posición largarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Países Bajos

La clasificación dejó buenas sensaciones para Alpine en el GP de Países Bajos. Si bien los resultados no fueron los esperados, Colapinto y Gasly mostraron cosas positivas de cara al domingo.

En este sentido, ambos pilotos tendrán un duro trabajo para escalar posiciones: Colapinto largará en el puesto 16, mientras que Gasly lo hará desde el 14.

Los textuales de Flavio Briatore en la conferencia de prensa de la Fórmula 1