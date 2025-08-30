Este fin de semana estuvo marcado por el regreso de la actividad a la Fórmula 1, pero también por las fuertes declaraciones de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto. Tras la clasificación de este sábado, el empresario italiano fue más prudente y destacó la actuación del piloto argentino.
Las palabras de Briatore en la conferencia de prensa de la F1 sorprendieron a todos. El italiano lanzó dolorosas críticas contra Colapinto, en una especie de autocrítica, y revolucionó a los fanáticos.
Tras la buena actuación de Franco en la segunda prueba libre y en la clasificación, el asesor ejecutivo de Alpine cambió su discurso y fue más positivo.
“Retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”, afirmó.
Y agregó: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.
Por otro lado, no pudo ocultar su decepción por no estar entre los primeros autos de la parrilla: “Naturalmente, es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos”.
Sin embargo, en este sentido, destacó que esto se debe a la paridad y competencia que existe entre los pilotos: “No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”.
En qué posición largarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Países Bajos
La clasificación dejó buenas sensaciones para Alpine en el GP de Países Bajos. Si bien los resultados no fueron los esperados, Colapinto y Gasly mostraron cosas positivas de cara al domingo.
En este sentido, ambos pilotos tendrán un duro trabajo para escalar posiciones: Colapinto largará en el puesto 16, mientras que Gasly lo hará desde el 14.
Los textuales de Flavio Briatore en la conferencia de prensa de la Fórmula 1
- “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.
- “Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.
- “Todo el mundo ve los resultados. Quizás, como dijimos antes, había demasiada presión sobre este piloto, sobre un piloto joven. Creo que lo que dije antes estaba bien, estaba bien que si el piloto va a un equipo pequeño, las expectativas no sean tan grandes. Cuando el piloto va a los grandes equipos, como Renault, Mercedes, etcétera, esperamos mucho más de él. Ejercemos mucha presión sobre el piloto y quizá eso también sea un error por nuestra parte”.
- “No hacemos muchos cambios (de pilotos). Cambiamos al incorporar a Franco Colapinto. Y quizás Colapinto, el mismo problema que mencionó Toto (Wolff, jefe de equipo de Mercedes), tiene demasiada presión para estar en la Fórmula 1. El año pasado, corrió dos o tres carreras con James (Vowles, jefe de equipo en Williams), donde lo hizo muy bien. Pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre, y siempre compitiendo con su compañero, quizás le pusimos demasiada presión. Creo que debemos considerarlo”.
- “A veces creemos que el piloto es un ser humano y debemos comprender qué pasa por la cabeza de estos chicos. Son jóvenes, de 19, 20, 22, 23 años, y creo que es un error subestimar la parte humana del piloto”.
- “Siempre estamos pendientes del ritmo. Quizás se me escapó algo en la gestión del piloto, Colapinto. Para el futuro, sinceramente, no lo sé”.