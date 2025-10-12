Tras seis años, volvieron a colmarse los cerros en el “Eduardo Copello”: asado, familia y amigos para disfrutar el TC 2000 Con la reapertura de el autódromo "El Zonda" de Rivadavia,se multiplicaron este domingo las tradicionales postales de los fierreros sanjuaninos.

Este fin de semana largo en San Juan volvió a rugir el autódromo El Zonda “Eduardo Copello“. La mítica pista reabrió sus puertas después de seis años sin actividad para recibir al TC 2000 y el Zonal Cuyano.

En las afueras del autódromo, algunos de los fierreros sanjuaninos eligieron retomar una de las tradiciones de los domingos de carrera en Rivadavia: el asadito en los cerros. Ya sean familias o grupos de amigos, desde temprano se instalaron nuevamente en las zonas más altas aledañas al autódromo, donde habitualmente se instalaban para disfrutar la carrera desde las alturas, asado de por medio; aunque también fueron válidos los sanguchitos. En este colorido regreso no faltaron el vaso comunitario, la música y el baile.

(Imágenes Daniel Arias)

