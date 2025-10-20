Tres capítulos finales para San Martín con el privilegio de ser absoluto dueño de su destino El triunfo contra Independiente fue mucho más que tres puntos para el Verdinegro en la recta final para quedarse en Primera.

Fue un domingo perfecto. Redondito desde lo estadístico, estimulante desde lo anímico y prometedor desde lo conceptual. Es que el Atlético San Martín logró una condición clave para encarar los tres últimos capítulos del Clausura: ser dueño absoluto de su destino. Eso no es poco cuando hay tanto en juego y las diferencias son mínimas. Recordando que el frente de tormenta es doble para el Verdinegro: Anual y Promedios.

San Martín hoy salió del último lugar de la Tabla Anual, con 26 unidades. Dos puntos por arriba de Aldosivi de Mar del Plata (24) y apenas uno por debajo de Godoy Cruz de Mendoza y de Talleres de Córdoba (27). En el repaso de lo que podría pasar desde el 2 de noviembre en adelante para San Martín, el camino que le queda lo pone en la condición de poder salvarse por si mismo sin depender de terceros. ¿Las razones? Muy sencillo, el propio fixture.

San Martín irá a Mendoza para jugar con el Tomba, posiblemente el domingo 2 a las 16, luego será local en San Juan de Lanús y cerrará de visitante el fin de semana del 15 y 16, en Mar del Plata ante Aldosivi. Ganando los tres partidos, zafaría del descenso por el lado de la Tabla Anual, sin depender de resultados ajenos. Sosteniendo su ventaja sobre Aldosivi que es el gran logro inmediato tras ganarle a Independiente.

Remarcando el auspicioso dato que San Martín es hoy el que más puntos ha sumado de todos los amenazados con el descenso con 17 unidades en el Clausura. Atlético Tucumán logró 15, Sarmiento de Junín 15, Talleres de Córdoba 14, Gimnasia de La Plata, 13, Newell’s 11, Godoy Cruz de Mendoza 10 y Aldosivi 9 unidades. El lastre de San Martín es el pobrísimo Apertura con aquellos 9 puntos.

En la Anual, los que son su amenaza tienen su camino complejo también. Talleres tendrá que ir a Vélez en la fecha 14, luego será local de Platense en Córdoba en la fecha 15 y cerrará de visitante ante Instituto en la 16.

Godoy Cruz que está arriba apenas a un punto, tendrá que recibir a San Martín en Mendoza en la jornada 14, luego en la fecha 15, deberá ir a Tucumán para jugar con Atlético. Mientras que en la fecha 16, cerrará contra Riestra en el estadio Gambarte.

Aldosivi que es el más complicado de todos en las dos tablas, jugará en la fecha 14 con Independiente Rivadavia en Mar del Plata, luego irá a Bánfield en la fecha 15 y terminará de local en la 16, recibiendo a San Martín.

PROMEDIOS

El otro frente de batalla para San Martín son los promedios. Hoy está por encima de Aldosivi pero como el Tiburón se estaría yendo a la Primera Nacional por la Tabla Anual, el Verdinegro no estaría zafando por los coeficientes. Hoy San Martín tiene un promedio de 0,897, arriba de Aldosivi que suma 0,828 pero debajo de Sarmiento de Junín que tiene 1,009 de promedio. Más arriba está Gimnasia de La Plata con 1,099 y más alto, Banfield con 1,126. Todos a tiro, aunque no dependiendo absolutamente del propio San Martín pero remarcando que el Verdinegro dividirá por 32 partidos contra los 114 del resto que está por encima suyo.

MIRA TAMBIÉN Un famoso youtuber que recorre las hinchadas del país llegó a San Juan para mostrar la pasión de Desamparados

En esta pelea de las centésimas, Sarmiento es el más cercano. El de Junín tendrá que visitar a Platense en la fecha 14, luego será local de Instituto en la fecha 15 y cerrará contra San Lorenzo de visitante en la fecha 16.

Gimnasia no la tiene fácil tampoco. En la fecha 14 será visitante de River en el Monumental, luego en la jornada 15 será local de Vélez en La Plata y terminará el Clausura visitando a Platense.

Por último, entre los que son rivales directos del promedio está Bánfield. El Taladro será local de Lanús en el clásico en la fecha 14. En la jornada 15 será otra vez local ante Aldosivi de Mar del Plata y cerrará con una visita a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En síntesis, en los Promedios, hoy San Martín no estaría salvado, pero con los 9 puntos que tiene que jugar por delante, sumándolos podria llegar al 1,093 que lo dejaría en Primera.