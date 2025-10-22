Se viene la recta final del 2025 y la Federación Atlética Sanjuanina trabaja pensando en la parte final de la temporada y los clubes nucleados en la misma tienen pensado continuar con la actividad hasta los últimos días de diciembre. Por ello es que se confeccionó un calendario de competencias a lo largo del año, el que se ha cumplido estrictamente, teniendo –en algunas oportunidades- que modificar una fecha porque aparecía algún evento que no estaba programado con anticipación y la idea ha sido siempre, la de cumplir con los atletas.
Calendario
2 noviembre – 1ª edición Maratón Club Deportivo Angaco
12K, 6K y Kids – Organiza: Asociación atlética Albardón
Concentración y largada: Club Deportivo Angaco
8 noviembre – 1° Torneo de fondo y medio fondo
Categorías: U14 a Máster
Pruebas: 800m | 1500m | 3.000m con obstáculos | 5.000m | 10.000m
Organiza: Action Team
Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)
15 noviembre – 3ª fecha Campeonato Sanjuanino de Cross
8K, 4K y Kids – Organiza: Club Andacollo y Barrilete Cósmico
Posible escenario en Rawson
23 noviembre – Competencia de ruta
Organiza: Asociación Atlética Albardón
4 diciembre – Santa Lucía corre de noche
1,5K participativa, 10K competitiva
Organiza: Municipalidad Santa Lucía – F.A.S.
6 diciembre – Torneo Clausura de pista y campo
Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)
Organiza: Federación Atlética Sanjuanina
19 diciembre – Maratón nocturna Esperando la Navidad
Angaco – Organiza: Asociación Atlética Albardón
25 diciembre – Circuito Navidad
Albardón – Organiza: Asociación Atlética Albardón