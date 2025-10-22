Un calendario más que intenso para cerrar el año del atletismo en San Juan Noviembre y diciembre tendrán importantes competencias fiscalizadas por la FAS.

Se viene la recta final del 2025 y la Federación Atlética Sanjuanina trabaja pensando en la parte final de la temporada y los clubes nucleados en la misma tienen pensado continuar con la actividad hasta los últimos días de diciembre. Por ello es que se confeccionó un calendario de competencias a lo largo del año, el que se ha cumplido estrictamente, teniendo –en algunas oportunidades- que modificar una fecha porque aparecía algún evento que no estaba programado con anticipación y la idea ha sido siempre, la de cumplir con los atletas.

Calendario

2 noviembre – 1ª edición Maratón Club Deportivo Angaco

12K, 6K y Kids – Organiza: Asociación atlética Albardón

Concentración y largada: Club Deportivo Angaco

8 noviembre – 1° Torneo de fondo y medio fondo

Categorías: U14 a Máster

Pruebas: 800m | 1500m | 3.000m con obstáculos | 5.000m | 10.000m

Organiza: Action Team

Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)

15 noviembre – 3ª fecha Campeonato Sanjuanino de Cross

8K, 4K y Kids – Organiza: Club Andacollo y Barrilete Cósmico

Posible escenario en Rawson

23 noviembre – Competencia de ruta

Organiza: Asociación Atlética Albardón

4 diciembre – Santa Lucía corre de noche

1,5K participativa, 10K competitiva

Organiza: Municipalidad Santa Lucía – F.A.S.

6 diciembre – Torneo Clausura de pista y campo

Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)

Organiza: Federación Atlética Sanjuanina

19 diciembre – Maratón nocturna Esperando la Navidad

Angaco – Organiza: Asociación Atlética Albardón

25 diciembre – Circuito Navidad

Albardón – Organiza: Asociación Atlética Albardón