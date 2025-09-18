Un clásico de San Juan: noche de viernes y de boxeo en el Club Julio Mocoroa El club de la calle Mendoza vuelve a poner en la mesa una velada interprovincial.

Con un programa de 10 peleas, con la presentación de fondo de Carlos Herrera, hoy será noche de clásicos en Concepción. Es que el Club Mocoroa pondrá en el ring una cartelera más que completa que arrancará con nueve combates amateurs y cerrará con el clásico San Juan-Mendoza cuando suba el sanjuanino Carlos Herrera contra Alejandro Cirica. La velada comenzará pasadas las 20,30 con un precio para el Ring Side de 8 mil pesos y de 5 mil para la Popular, remarcando que los Menores de 10 años ingresarán gratis.

El programa es amplio y comenzará con boxeo femenino cuando Antonela Romero, de la Escuela Alejandro Muñoz, enfrente a Lurdes Saen de Boxing San Juan. Luego, subirán Tobias Fernández con Enzo Senatore, ambos del Mocoroa.

Posteriormente será el turno de Roberto Carrizo ante Agustín Martínez, Mientras que Uriel Escalante con Ramón Manrique cerrarán la parte de las peleas provinciales.

Llegará el momento luego para que Ignacio Ibaceta de San Juan se enfrente con Hernán Robledo de Mendoza. Siguiendo los interprovinciales, Lautaro González, de nuestra provincia, se medirá con Benjamin Aguilera de Mendoza. Cristian Cruz de San Juan se enfrentará a Uriel Salinas de Mendoza y luego, subirá el sanjuanino Maico Flores para combatir con Nahuel Diaz.

Finalmente, en el cierre estelar de esta velada clásica para los sanjuaninos, Carlos Herrera combatirá con el mendocino Alejandro Cirica.

Una noche de clásicos para la vida deportiva de San Juan volverá a demostrar su vigencia. El Mocoroa, el templo del boxeo sanjuanino, será el epicentro de una cita obligada para todos.