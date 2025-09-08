Un ex DT de Desamparados hizo un polémico posteo: “Sentimos olor feo y decidimos irnos” Tras la derrota ante Marquesado que dejó al Víbora sin la clasificación al Regional Amateur, el técnico bonaerense realizó un polémico posteo en sus redes.

Desamparados no atraviesa sus mejores días. El sábado último perdió ante Marquesado el choque que ponía en juego el pasaje al Regional Amateur que comenzará en octubre. Este lunes, el ex entrenador de Sportivo Christian Daguerre realizó un posteo que despertó polémica en el mundillo puyutano.

“Sentimos olor feo y decidimos irnos. El tiempo nos dio la razón, hoy estaríamos colgando de los huevos”, posteó Daguerre en una historia de Instagram que acompañó con una imagen de su cuerpo técnico. La frase, dura, no tiene destinatario pero ¿apuntaría contra la dirigencia actual que asumió hace tres semanas o contra el plantel?

Aunque lo llamativo es que cuando Daguerre renunció a su cargo después de que Desamparados perdiera contra Trinidad, el presidente todavía era Augusto Pérez y el nombre de Martín Sassul todavía no sonaba en Puyuta.

Lo cierto es que el plantel que perdió el sábado ante Marquesado, fue el mismo que Daguerre dirigió en el primer semestre, donde quedó eliminado ante Trinidad en Cuartos, cosechó 28 puntos en 19 partidos, con 8 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos.