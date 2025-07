Un excompañero de Riquelme lo criticó por el presente de Boca y dejó una frase amenazante El exarquero y fanático del Xeneize mandó un mensaje a través de sus redes sociales.

Boca atraviesa una fuerte crisis deportiva y Juan Román Riquelme quedó en la mira. Luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, el presidente del Xeneize fue responsabilizado por los hinchas por este presente y se espera un cambio radical para mejorar. En este sentido, Pablo Migliore se refirió a la situación y sumó a los cuestionamientos al ídolo.

La relación entre Migliore y Riquelme nunca fue la mejor. Durante su etapa como compañeros de equipo en Boca no tuvieron buena onda y todo explotó tras la salida del arquero.

En esta oportunidad, a través de sus redes sociales, el ex Boca hizo una reflexión sobre la realidad del país para reflejar el presente del conjunto de la Ribera. “Si el jubilado gana poco, se enoja con el Presidente, no se enoja con el empleado de ANSES. Si el club anda mal, ¿por qué enojarse con los empleados y no con el presidente?“, escribió Migliore.

Y agregó: “¿Qué beneficios le trae a Boca ‘cuidar’ a Román y a sus compinches? ¡Ninguno! El club es de los socios, pero lo manejan cinco tipos (algunos no son hinchas de Boca)”.

Por último, Migliore usó una frase de Juan Domingo Perón para remarcar su descontento y hacer reflexionar a los hinchas: “‘El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes’, Juan Domingo Perón”.

Este texto estuvo sobre una foto del festejo de la Copa Intercontinental 2007, donde el arquero fue suplente y se pudo colgar la medalla de campeón.