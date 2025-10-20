Un famoso youtuber que recorre las hinchadas del país llegó a San Juan para mostrar la pasión de Desamparados Sportivo debutó en el Regional Amateur y su gente realizó un impresionante recibimiento con miles de banderitas de mano, bengalas y fuegos artificiales. Todo se mostrará al país a través de un reconocido programa que recorre los clubes del país.

Sportivo Desamparados debutó en el Torneo Regional Amateur y su gente volvió a ilusionarse. Los fanáticos prepararon un impresionante recibimiento con 3 mil banderitas de mano, bengalas de humo verde y blanco y fuegos artificiales. Todo ese colorido se mostrará al país a través de “El Banderín del Córner” el programa de Michael Vegelo, un famoso youtuber que recorre las hinchadas del país y que llegó a San Juan para mostrar la pasión del pueblo puyutano.

Ya en la semana previa los fanáticos de Sportivo habían avisado que preparaban un importante recibimiento y eso quedó plasmado en la noche del domingo. Desamparados debutó en la cuarta categoría del fútbol argentino recibiendo a Colón Junior prácticamente a cancha llena y si bien en lo futbolístico el encuentro no fue del todo atractivo (terminó 0 a 0), lo mejor estuvo en las tribunas.

Apenas el equipo pisó la cancha, miles de banderitas de mano flamearon por el aire, mientras las bengalas de humo verde y blanco invadieron todo el Serpentario. Los fuegos artificiales y las bombas de estruendo le dieron el marco que faltaba.

Todo ese recibimiento saldrá al país a través de “El Banderín del Córner” un programa que recorre las hinchadas del país e incluso de Sudamérica, este fin de semana eligió como destino San Juan y el sitio elegido fue Puyuta. Es la segunda vez que el youtuber llega a Desamparados, ya lo había hecho en febrero pasado para presenciar la final ante Pacífico de Mendoza.

“Soy Michael y voy a la cancha para conocer estadios del fútbol argentino y las hinchadas de los equipos”, se autodefine el youtuber donde cuenta con más de 3 millones de visitas.

Hace una semana estuvo en el Sur en cancha de Deportivo Madryn y en las semanas anteriores visitó las hinchadas de Gimnasia de Jujuy y Quilmes, por mencionar los viajes más recientes. Ahora le llegó el turno a la “Guardia Puyutana”. El video estará disponible en su canal de YouTube en los próximos días.