Un jugador se lesionó gravemente en la Copa País y denuncia que la Liga Calingastina lo abandonó Se llama Alex Olivares y sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior, quedando completamente incapacitado y esperando conseguir los fondos para una cirugía.

Alex Olivares jugaba en Atlético La Capilla y fue convocado para integrar la Liga Calingastina en el marco de la Copa País de Fútbol. Tiene 22 años y sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

En uno de los encuentros del torneo organizado por el Consejo Federal de AFA que se disputó a nivel provincial en junio, el defensor se lesionó la rodilla. “Se le dobló para adentro, otro jugador se le sentó encima. Lo llevaron al hospital de Jáchal, le colocaron la rodilla y le hicieron una radiografía, indicándole una resonancia. Alex estaba con mucho dolor y la rodilla hinchada. Pidió ayuda a la gente del club y al presidente de la liga de Calingasta, Fabio Ibaceta, pero nadie le contestó”, contó Olinda, novia del futbolista, a DIARIO DE CUYO destacando la falta de apoyo del equipo para el que estaba jugando.

La joven relató que finalmente encontraron quién pudiera trasladarlo a la Ciudad de San Juan y les prestaron dinero para la resonancia, confirmando así el grave diagnóstico.

“El seguro que tiene el equipo cubre hasta un millón y medio y trabajan por reintegro. Recién cuando les presentemos todas las facturas de estudios y tratamientos nos devolverán el dinero, pero hasta ese monto”, relató la chica, quien actuó como vocera porque Alex “se siente muy mal, está desanimado y no quiere hablar”.

“Hemos estado haciendo cosas a beneficio por nuestra cuenta para cubrir los gastos, pero no nos alcanza. Hicimos una rifa y no se vendieron muchos números. No tuvimos respuesta de Fabio Ibaceta, lo único que cuando empezaron las sesiones de kinesiología no teníamos para pagar y le tuvimos que rogar que nos pasara el dinero, y nos pasó solo para una. Desde el momento en que se lesionó, le hemos tenido que rogar que nos conteste un mensaje. Nos dijo que haría un minicampeonato para sumar fondos, pero nada”, aseguró la joven.

La cirugía cuesta 4 millones de pesos y quieren hacerla en Mendoza, donde ya hicieron una consulta. “No sólo nos sale menos que en San Juan, sino que la hará un médico deportólogo. Alex es un chico de 22 años que quiere seguir jugando al fútbol, se quiere asegurar de quedar bien”, dijo su novia, quien adelantó que están analizando buscar asistencia legal por lo ocurrido.