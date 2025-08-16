¡Un orgullo! Nico Tivani voló en la montaña y ganó la penúltima etapa de la Vuelta a Portugal El ciclista pocitano del Aviludo Louletano se quedó con la novena etapa de la competencia más importante de ese país. Ya había ganado la primera etapa.

San Juan en lo más alto otra vez. Nicolás Tivani sigue dando que hablar en la Vuelta a Portugal, la competencia más importante de aquel país que le bajará el telón a su 86ª edición este domingo. El pocitano se impuso en la 9na y penúltima etapa y de esta manera logró su segundo triunfo en esta prueba, ya que había ganado también la primera etapa.

Pero la etapa de este sábado no fue poca cosa. El parcial de 174,4 kilómetros que comenzó en Alcobaca y el Alto de Montejunto lo tuvo al pocitano imponiéndose en solitario en el exigente ascenso en el Alto de Montejunto con rampas que superaban el 10%.

El sanjuanino logró escaparse a 3 kilómetros del final junto al español Pau Marti y fue en el tramo final Nico sacó ventaja para llegar a la meta en soledad para hacer más gigante su victoria.

Lo cierto es que bajo ese imponente paisaje el sanjuanino celebró con los brazos en alto, recién a los 14 segundos después llegó el español Pau Marti (Israel Premier Tech Academy) y a 47 segundos tercero culminó su compañero el bonaerense Tomás Contte. Cuarto fue el francés Alexis Guerin (Anicolor) a 1 minuto y 37 segundos, y quinto se ubicó el colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts) a 1 minuto y 41 segundos.

El líder de la general continúa siendo el ruso Artem Nych (Anicolor).