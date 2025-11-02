Un punto suspensivo para San Martín en el clásico cuyano con Godoy Cruz El Verdinegro empató sin goles en Mendoza. Quedan dos fechas para definir la permanencia y quedó en el límite.

En esta fecha, todos jugaron en contra de San Martín. Ganaron Aldosivi y Talleres, entonces era buscar algo en Mendoza. Sumar, no volverse con las manos vacías era vital ante Godoy Cruz y San Martín lo logró. Un punto suspensivo terminó siendo el saldo Verdinegro que empató sin goles contra el Tomba. Así, San Martín encarará las dos últimas fechas sabiendo que está último en Promedios y la Anual junto al Tiburón de Mar del Plata, pero cerca de todos los que están por encima. Ahora, San Martín se jugará el resto y casi todo su crédito el sábado venidero contra Lanús en Concepción. En la Anual quedó con 27 puntos, en los Promedios quedó en 0,900, sabiendo que todo está por definirse todavía. San Martín llegará al final sabiendo que tiene opciones y eso puede ser decisivo para todo.

El primer tiempo tuvo lo que se esperaba debía tener con tanto en juego. Godoy Cruz intentó de arranque ser protagonista. Altamira y Poggi empezaron a manejar la pelota y complicaron con algunas llegadas, pero San Martín pasados los 15′ se terminó de acomodar y ya llevó el clásico al planteo que habían diseñado con el trabajo de los tres volantes de contención: Watson, González y Jaurena. Los errores del fondo Bodeguero no tardaron en aparecer y Tijanovich tuvo una chance tras una mala salida de Petroli. A los 33′ San Martín tuvo la más clara de toda la primera parte cuando Lecanda cabeceó al gol y Petroli de milagro la sacó en la línea enmendando un grosero error en el centro inicial.

A los 40′ se heló la sangre en San Martín cuando Andino habilitó a Morán, llegó el desborde del lateral para meter el centro al corazón del área donde Auzmendi se elevó para clavar la pelota contra el palo izquierdo de Borgono. Era gol, pero el VAR ayudó al Verdinegro marcando un offside que dejó todo empatado.

En el complemento, el partido se convirtió en el clásico de las ansiedades. Y en ese escenario, el que más lo sintió fue Godoy Cruz que empezó a jugar más apurado, se expuso más. Y San Martín, sabiendo que necesitaba ser más cerebral que nunca, lo intentó jugar pensando siempre. A los 15′ Maestro Puch se hizo una personal que le terminó ganando Petroli. Pasados los 20′ del complemento, todo fue paridad. Empezaron los cambios. El Tomba mandó a Pol Fernández a la cancha y San Martín respondió con Salle por Tomás Fernández. Todo se hizo demasiado parejo. El Tomba proponiendo, San Martín firme para esperar esa contra que se demoraba en aparecer.

En los últimos 15′ del clásico cuyano, Romagnoli mandó a la cancha a Santiago Barrera por extenuado Maestro Puch buscando más potencia en el ataque. San Martín quería ese golpe final. Y claro, Godoy cruz quería pero no podía. Fue cuestión de entrar en la recta final para que se repartiera todo entre Tombinos y Verdinegros, sabiendo que el punto es suspensivo y con dos capítulos por delante, todo está por definirse todavía.

SINTESIS

GODOY CRUZ 0

Franco Petroli; Claudio Valverde, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Vicente Poggi, Facundo Altamira, Maximiliano González, Santino Andino ; Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

SAN MARTIN 0

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Sebastián Jaurena; Tomás Fernández, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Goles: No hubieron.

Cambios: ST, , 23m. Guillermo Fernández por Barrea (GC); 26m. Santiago Salle por T. Fernández (SM); 32m. Santiago Martínez por Valverde (GC); 37m. Santiago Barrera por Maestro Puch (SM); 42m. Matías Orihuela por Diarte (SM); 43m. L Martínez Dupuy por González (GC) y Misael Sosa por Altamira (GC).

Arbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Feliciano Gambarte.