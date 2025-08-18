San Martín igualó ante Talleres en un difícil partido en el que dio señales de vida El Verdinegro sufrió pero también tuvo algunas chances. Fue 0-0.

San Martín empató 0-0 ante Talleres por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes y el local mereció más, pero el Verdinegro también tuvo algunas chances y mostró señales de vida pese a estar muy complicado por el descenso.

La figura del partido fue el arquero Matías Borgogno, que tapó varias ocasiones claras de la “T”. El local manejó los hilos sobre todo en el primer tiempo, pero en el complemento el equipo del “Pipi” Romagnoli creció y tuvo pasajes de buen juego. Jaurena y Salle tuvieron sus chances pero no pudieron convertir.

Ahora, a San Martín se le viene otro rival directo por la permanencia: Gimnasia de La Plata, el sábado desde las 20 en el Hilario Sánchez.

El Verdinegro ocupa el último lugar de la tabla anual, con 14 puntos. Sin embargo, hoy además está perdiendo la categoría por ser el último en la tabla de los promedios.