Una jugadora de Las Leonas se convirtió en la medallista más joven de Argentina en los Juegos Olímpicos Zoe Díaz se subirá al podio junto al equipo nacional luego de derrotar por penales a Bélgica este viernes. Con 18 años superó a Gabriela Sabatini como la más joven en la historia albiceleste.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 le regalaron a la Argentina tres medallas olímpicas y, como si fuera poco, un récord marcó a una de las integrantes de la delegación. Con la dorada y la de plata en el medallero, Las Leonas sumaron la de bronce luego de vencer a Bélgica por penales en un partido emocionante y con una de sus jugadoras haciendo historia.

Zoe Díaz es la medallista más joven en la historia olímpica argentina. Con tan solo 68 días de diferencia, le sacó el puesto que ocupaba Gabriela Sabatini. La tenista nacional, actualmente retirada, logró esta marca en los Juegos de Seúl 1988 cuando se colgó la de plata en la final vs. Steffi Graff con 18 años y 138 días; allí sembró una semilla importante para el deporte y le otorgó valor al tenis femenino. 36 años después, apareció una atleta más joven que supo estar a la altura de un partido decisivo: esta vez en el hockey, con 18 años y 70 días.

La delantera fue una de las figuras en el encuentro de este viernes que finalizó 2-2 tras jugarse los cuatro cuartos, para vivir una emocionante tanda de penales que le otorgó la victoria a Las Leonas por 3-1. Allí, la integrante del Club Italiano fue autora de uno de los tantos que condujo a Argentina a la gloria, para seguir escribiendo un legado imbatible en los Juegos Olímpicos: dos décadas, seis medallas, con la única mancha en Río 2016.

Quién es Zoe Díaz la medallista más joven en la historia olímpica de Argentina

Desde el Club Italiano, la delantera de 18 años acaba de hacer historia en París 2024. Zoe Díaz, una de las más chicas en la delegación nacional, es la más joven en conseguir una medalla argentina en los Juegos Olímpicos; sin embargo, esta marca no es la que la destaca, sino su gran potencial y una figura fundamental. Promesa en el futro del hockey. Contribuyó al equipo desde el inicio del torneo: demostró un gran porte y seguridad a la hora de pararse en la cancha y, de hecho, convirtió uno de los goles en el primer encuentro de fase de grupos vs. Estados Unidos (4-1). En el último, vs. Gran Bretaña, Zoe cerró la goleada final con el 3-0 que le dejó a Las Leonas el pase libre y tranquilo para jugarse todo en los cuartos de final.

Pero su talento y habilidad viene dando que hablar desde su participación en Las Leoncitas en 2023, que se consagró subcampeón en el Mundial Junior disputado en Santiago de Chile. Gracias a su liderazgo y compromiso, tuvo la actitud para ser convocada del equipo mayor en estos Juegos Olímpicos.

A sus siete años, Zoe comenzó este recorrido deportivo que hoy la tiene como estrella en París 2024. Tan solo seis meses después de haber sido convocada por primera vez, en su debut, coronó en el escenario olímpico. Antes de subirse al podio, junto a Lara Casas, compañera de club, la delantera confesó en una entrevista con Clarín: “Estoy súper contenta. Nunca me imaginé estar acá. Las dos (junto con Lara Casas) arrancamos en enero de este año con el seleccionado mayor. Venir a París era impensado. Así que estamos disfrutando del día a día. A full”.