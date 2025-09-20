Este sábado hubo intensa actividad por el Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. Entre los encuentros, el líder Unión ganó y estiró ventajas en la cima de las posiciones, mientras que su rival quedó prácticamente descendido.
Unión venció a Villa Obrera por 2 a 1, los goles fueron convertidos por Héctor Pérez y Lucas Flores, había abierto el marcador Gonzalo Barraza para el conjunto chimbero que quedó prácticamente descendido.
Marquesado no le pierde pisada y este sábado goleó a Arbol Verde por 5 a 0 con goles de Victorio Martini en dos ocaciones, Lucas Páez, Nicolás Lucero y Maximiliano Jorquera.
En tanto que Colón Junior se impuso ante Alianza y sigue prendido en la pelea. El único gol lo anotó Lautaro Montaña apenas iniciaba el encuentro. Juventud Zondina venció a Atenas por 1 a 0 con gol de Franco Valdéz.
En Alto de Sierra, López Peláez no pudo ante Minero y empataron 1 a 1. Para el local marcó Carlos Cabañas mientras que Agustín Aguilar igualó para la visita.
Trinidad, en tanto, derrotó por 2 a 1 a Sarmiento de Zonda. Nicolás Silka y Lorenzo Aballay anotó para el León, Diego Maldonado lo hizo para el zondino.
El único triunfo de visitante lo logró Carpintería, que se impuso ante Aberastain por 2 a 1. Diego Luján y Nicolás Fernández anotaron para Carpintería, mientras que Quiroga descontó para el Naranja.
Mientras que 9 de Julio le ganó a San Lorenzo de Ullum por 2 a 1. Camargo y Leyes marcaron para el nuevejulino, Cristian Pérez hizo el gol ullunero.
Este sábado por la noche se cierra la fecha con el duelo entre Peñarol y Desamparados en Chimbas