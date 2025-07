Universidad venció al San Juan RC y se consagró campeón del Apertura del hockey sanjuanino Las Patitas volvieron a cosechar un nuevo título. Además se dusoLos campeones de cada categoría.

Las chicas de Universidad volvieron a gritar campeón en un certamen sanjuanino. En esta ocasión fue en el Apertura del hockey césped sanjuanino que definió a los campeones de todas las categoría en el Centro de Educación Física N°20 “La Granja”.

En Primera, Universidad y San Juan Rugby Club fueron los equipos protagonistas de la definición. El encuentro fue parejo durante los 60 minutos y hubo pocos goles. El resultado final terminó 2 a 1 a favor de Universidad, flamante campeón. Julieta Luna convirtió los dos tantos de las patitas; Catalina Martín Ossa anotó para el Piuquén.

En tanto que en la categoría Sub 14, Universidad le ganó 2-0 a San Juan Rugby; entre las Sub 16, Lomas de Rivadavia venció 1-0 a Universidad; en Sub 19, San Juan Rugby derrotó 3-2 a Lomas de Rivadavia Negro; y en Reserva, Universitario le ganó 2-1 a San Juan Rugby.