Universitario busca meterse en semifinales del Top 8 Cuyano recibiendo a Liceo de Mendoza Este sábado el equipo sanjuanino recibirá a su par mendocino desde las 15.30 en la segunda fecha del Final Four.

Universitario afrontará este sábado una jornada decisiva en su camino dentro del Top 8 Cuyano. Desde las 15.30, el equipo sanjuanino recibirá a Liceo por la segunda fecha del Final Four, con la gran posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del certamen regional después de seis temporadas. Una sola victoria separa al conjunto dirigido por el binomio Pallitto-López del objetivo más importante del año. El plantel encaró la semana con total concentración, sabiendo que el duelo ante los mendocinos puede marcar un antes y un después en el proyecto deportivo.

El rival no será sencillo. En los dos enfrentamientos previos del año, Liceo se impuso por 36-17 y 22-16, demostrando su jerarquía. Sin embargo, los mendocinos llegarán a San Juan con la obligación de ganar, ya que una derrota los dejaría sin chances de continuar en el Top 8 Oro.

El presente de Universitario invita al optimismo. El equipo atraviesa un gran momento y cuenta con dos oportunidades para alcanzar las semifinales: la primera este sábado ante Liceo, y la segunda la próxima semana frente a Los Tordos en Mendoza, en caso de no lograrlo en casa.

La jornada comenzará a las 12.30 con el partido de Preintermedia, que será arbitrado por Sofía Vildozo. Luego, desde las 14, la Intermedia se medirá bajo el arbitraje de Carlos Rivarola, mientras que el encuentro principal de Primera División tendrá el silbato de Juan Espíndola a partir de las 15.30.