Universitario cayó y se despidió del sueño de semifinales El equipo sanjuanino perdió 33-13 ante Los Tordos en Mendoza y quedó fuera de la definición.

Se terminó el sueño para Universitario de San Juan. El club pocitano no pudo imponerse en su visita a Los Tordos y cayó por 33-13 en la última fecha del Final Four del Top 8 Oro, quedando sin chances de avanzar a semifinales del Regional Cuyano.

El equipo sanjuanino dio pelea hasta el final, pero no logró revertir el desarrollo ante uno de los grandes protagonistas del torneo. Los Tordos mostró toda su jerarquía cuando tuvo control de la pelota y, una vez en ventaja, manejó el juego con solidez defensiva. En los minutos finales, el elenco mendocino aprovechó su 1efectividad para cerrar el encuentro con un resultado amplio.

A pesar de la derrota, Universitario cumplió una destacada actuación. Desde sus forwards logró someter por momentos a los locales, llevándolos a defender en su propio campo, aunque le faltó precisión y profundidad para concretar en campo rival.

Más allá del traspié, la Uni completó una temporada positiva, cerrando en la quinta posición por tercer año consecutivo y garantizando su permanencia en la máxima categoría del rugby cuyano. La única nota negativa es que, al no alcanzar las semifinales, el equipo sanjuanino no podrá disputar el Torneo del Interior 2026, uno de los grandes objetivos de la institución.

Tantos

Los Tordos 33

Try: Francisco Cassone (x2) , Tomás Arrigoni, Angelo Lizzola, Ignacio Conin.

Conversión: Tomás Arrigoni (x2), Federico Serpa (x2).

Penal: -.

Universitario 13

Try: Geronimo Adarvez

Conversión: Geronimo Arabel

Penal: Geronimo Arabel (x2).

Resultado parcial: Los Tordos 19-10 Universitario