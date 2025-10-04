Universitario ganó y quedó a un paso de las semifinales En un partido intenso y ventoso, el equipo sanjuanino superó 27-14 a Teqüe en la primera fecha del Final Four del Top 8 y quedó a una victoria de meterse entre los cuatro mejores.

La Uni de San Juan dio un paso gigante hacia su gran objetivo del año. En un duelo disputado y con ráfagas de viento que superaron los 45 kilómetros por hora, los sanjuaninos vencieron 27-14 a Teqüe y comenzaron con el pie derecho su participación en el Final Four del Top 8.

No fue un encuentro sencillo para nada. El conjunto mendocino planteó un juego físico, con mucha presión en el punto de contacto, que complicó por momentos el avance de la Uni. Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Lardone supieron destrabar el partido con dinámica y precisión en el juego de manos, logrando cuatro tries por intermedio de Francisco Marcucci, Juan Cruz Magariños, Lautaro González y Gerónimo Arabel.

Además, Teo Azar sumó con su efectividad a los palos: dos penales y una conversión. Por el lado de Teqüe, los tries fueron de Federico Dolz e Iván Molina, con dos conversiones de Luciano Castellano.

La victoria dejó a Universitario muy cerca de las semifinales, instancia a la que no accede desde hace seis años. El próximo compromiso será el 18 de octubre frente a Liceo, en Pocito. Si gana, asegurará su pase a los playoffs y también una plaza para el Torneo del Interior 2026.

Mientras que el otro sanjuanino, San Juan RC arrancó perdiendo en Mendoza ante Marista y tendrá que ganar los dos partidos que le quedan para sostener sus chances, debiendo visitar a Mendoza RC.