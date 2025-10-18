Universitario no logró imponerse ante Liceo, un rival que hizo valer su jerarquía y experiencia en este tipo de compromisos. El quince sanjuanino mostró altibajos en el juego y tuvo dificultades para mantener la posesión de la pelota, aunque nunca renunció a la pelea y buscó revertir el marcador hasta el final.
Los Clavos afrontaron el encuentro con mentalidad de test match: fueron pacientes, impusieron su ritmo y llevaron al club local a su propio campo. Con una sólida estructura y apoyos bien construidos, marcaron varios tries que les permitieron sacar una ventaja determinante en el tanteador. La victoria 36-20, además, les otorgó punto bonus y los dejó igualados con Universitario en la segunda posición de la tabla.
Universitario aún conserva una chance de acceder a semifinales, aunque ya no depende únicamente de sí mismo. Para lograrlo, deberá ganar en la próxima fecha frente a Los Tordos, en Mendoza, y esperar que los Clavos no consiga el mismo resultado.
Tantos
Universitario 20: Try: Geronimo Adarvez (x2). Conversión: Geronimo Arabel (x2)
Penal: Geronimo Arabel (x2)
Liceo 36: Try: Juan Rodríguez, Tomás Granella, Juan Sancho, Agustín Correa Llanos, Julián Rossi. Conversión: Tomás Granella (x4). Penal: Tomás Granella.
Resultado parcial: Universitario 13-19 Liceo.