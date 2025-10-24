Universitario se juega la última chance para acceder a semifinales del Cuyano El club sanjuanino visitará a Los Tordos este sábado desde las 15.30. Para clasificar deberá sumar más que Liceo en la última fecha del Top 8 Oro.

Universitario afronta su última oportunidad de meterse en las semifinales del Torneo Regional del Oeste. Esta vez, el desafío será fuera de casa: el equipo sanjuanino viajará a Mendoza para enfrentar a Los Tordos, en el duelo que podría definir su continuidad en el certamen.

Los dirigidos por la dupla Pallitto-López llegan con la ilusión intacta. Deberán ganar y esperar un tropiezo de Liceo RC para conseguir el pase a los playoffs, algo que no logran desde hace seis temporadas. El escenario no es sencillo: Los Tordos son el mejor equipo del torneo y cuentan con la presencia estelar de Gonzalo Bertranou, jugador de Los Pumas.

Sin embargo, la Uni llega con un dato alentador. En su último enfrentamiento, los sanjuaninos igualaron 24-24 ante los Pájaros, en el único partido del semestre en el que los mendocinos no lograron imponerse.

Para acceder a semifinales, Universitario deberá sumar más puntos que Liceo al cierre de la fecha.

Si los mendocinos pierden, la Uni necesita al menos un punto bonus defensivo (+1).

Si Liceo empata, los sanjuaninos deben ganar (+4).

En caso de triunfo de los Clavos, el conjunto de Pocito deberá imponerse con bonus ofensivo (+5).

El partido principal comenzará a las 15.30, con arbitraje de Juan Espíndola. Previamente, la intermedia jugará a las 14 bajo la conducción de Carlos Rivarola, mientras que la preintermedia abrirá la jornada a las 12.30, dirigida por Martín Mucarcel.

Universitario sabe que no tiene margen de error. El sueño de volver a estar entre los cuatro mejores está en juego y el grupo sanjuanino quiere hacer historia una vez más.