UPCN, el multicampeón sanjuanino, debutará contra River Plate en el Tour 1 de la Liga Argentina El equipo Gremial largará su temporada el 6 de noviembre en Monteros, Tucumán.

Se terminó la espera. Es etapa de detalles para el multicampeón sanjuanino UPCN que regresará a la Liga Argentina de Clubes tras un paréntesis de un par de temporadas. Remarcando que el estreno sanjuanino será contra River Plate, en el primer Tour.

UPCN San Juan Vóley cuenta las horas para su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Con una pretemporada de elevada intensidad, el equipo ya tiene definidos sus compromisos para el Tour 1 de la LVA 2025/26, que se jugará del 6 al 9 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán. Según el calendario de ACLAV, UPCN debutará ante River y luego se medirá frente a Tucumán de Gimnasia y a Waiwen:

Jueves 6 de noviembre – 15:00 River vs UPCN Vóley

Viernes 7 de noviembre – 21:00 UPCN Vóley vs Tucumán de Gimnasia

Domingo 9 de noviembre – 18:00 hs UPCN Vóley vs. Waiwen Vóley Club

UPCN llega a esta temporada de ACLAV con un plantel que combina recambio y experiencia. El cuerpo técnico, liderado por Fabián Armoa, ha rotado entre sesiones físicas duras y trabajo táctico especializado.

El equipo está conformado por los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich; los opuestos Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia); y los líberos Pedro Besso y Federico Trucco.

La temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina se jugará, además de UPCN, con Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.

En tanto, la Fase Regular se disputará a lo largo de 6 Tours, el tercero de ellos en San Juan.

Tour 1: 06/11 al 09/11 Tucumán (Monteros Vóley)

Tour 2: 20/11 al 23/11 Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

Tour 3: 04/12 al 07/12 San Juan (UPCN)

Tour 4: 15/01 al 18/01 AMBA (Boca Juniors)

Tour 5: 29/01 al 01/02 Comodoro Rivadavia (Waiwen)

Tour 6: 12/02 al 15/02 CABA (River Plate)