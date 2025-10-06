UPCN presentó a Besso y Trucco como líberos y completó el plantel para la Liga El Gremial marcará su regreso tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.

Pedro Besso, oriundo de Villa María y quien viene de jugar el Mundial con la selección argentina Sub21, continuará en el equipo sanjuanino tras formar parte del plantel que obtuvo la Liga Nacional 2025, con una destacada actuación colectiva y título invicto. Su desempeño en recepción y defensa y su proyección le dieron a Besso la renovación inmediata en el club más ganador de la historia del vóleibol argentino.

Federico Trucco, en tanto, se incorpora a UPCN proveniente de Monteros Vóley. El líbero fue cuartofinalista con Monteros en la LVA pasada, previamente fue campeón Metropolitano 2024 con River Plate y formó parte de convocatorias de la Selección Nacional Mayor. Su llegada refuerza la estructura defensiva dentro del sistema de juego del equipo.

Con estos dos nombres, UPCN completó el armado de su plantel para la nueva temporada de la LVA. El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

Armadores : Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti.

Receptores punta : Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Centrales : Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Opuestos : Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia).

Líberos : Pedro Besso y Federico Trucco.

El plantel volverá a estar bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, acompañado por Gustavo Molina como entrenador asistente.

La LVA comenzará el 6 de noviembre y la fase regular estará conformada por seis etapas:

Tour 1: 06/11 al 09/11 – Tucumán (Monteros Vóley)

Tour 2: 20/11 al 23/11 – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

Tour 3: 04/12 al 07/12 – San Juan (UPCN)

Tour 4: 15/01 al 18/01 – AMBA (Boca Juniors)

Tour 5: 29/01 al 01/02 – Comodoro Rivadavia (Waiwen)

Tour 6: 12/02 al 15/02 – CABA (River Plate)

Por otro lado, UPCN jugará también la Copa ACLAV, con sede y fecha a definir.

Los equipos protagonistas de la temporada 2025/26, además de UPCN, serán Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.