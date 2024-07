Uruguay vs. Colombia, semifinal Copa América 2024: horario, formaciones y dónde ver en vivo En el Bank of America Stadium, la Celeste de Marcelo Bielsa intentará eliminar a la sensación cafetera de Néstor Lorenzo y así llegar a la gran final ante Argentina.

Uruguay y Colombia chocarán este miércoles, desde las 21 horas, por una de las semifinales de la Copa América 2024. El Bank of America Stadium será el escenario donde la Celeste de Marcelo Bielsa busque continuar con su firme andar ante la sensación cafetera de Néstor Lorenzo para llegar a la gran final, que no alcanza desde 2001; su par charrúa no lo hace desde 2011.

El vencedor del duelo entre Uruguay y Colombia enfrentará a Argentina, que venció por 2-0 a Canadá, el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Copa América: cómo llegan Uruguay y Colombia al duelo de semifinal

Colombia llega a este cruce tras dejar fuera de manera contundente a Panamá en cuartos de final: goleó 5-0 al combinado nacional caribeño y ahora está entre los cuatro mejores del certamen. En fase de grupos, la Tricolor quedó con 7 puntos gracias a los triunfos ante Paraguay y Costa Rica, además del empate ante Brasil que lo confirmó como primero de la zona.

Por su parte, Uruguay también tuvo un buen pasar en el grupo C: fue líder con puntaje ideal venciendo a Panamá, Bolivia y Estados Unidos. Ya en cuartos de final, la Celeste dejó en el camino en una final anticipada a Brasil: terminó 0-0 en los 90 minutos regulares y se definió en los penales.

La probable formación de Uruguay vs. Colombia , por Copa América

Sergio Rochet; Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt; Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

El posible once de Colombia vs. Uruguay, por Copa América

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

El historial entre Uruguay y Colombia

Colombia y Uruguay jugaron un total de 45 partidos, en los que la Celeste está arriba en el registro por sus 20 victorias frente a los 12 éxitos de los colombianos, además de sumar 13 empates.

El último enfrentamiento entre ambos fue rumbo al Mundial 2026, por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que empataron 2-2 en Barranquilla con goles de James Rodríguez y Mateus Uribe para Colombia y Mathías Olivera y Darwin Núñez para Uruguay, el 12 de octubre de 2023.

Uruguay vs. Colombia, por Copa América: dónde ver en vivo y datos del partido